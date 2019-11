Cinq trucs contre les engelures

Glisser dans la poudreuse, construire des forts de glace, faire des bonshommes de neige: voilà autant d’activités hivernales agréables à pratiquer… à la condition d’éviter les engelures. Voici quelques conseils pour les prévenir et les traiter.

1. Garder les pieds et les mains au sec

Les engelures touchent principalement les extrémités. Or, quand les pieds et les mains sont mouillés, ils perdent leur chaleur plus rapidement. Il faut donc s’assurer que les bas et les mitaines de l’enfant sont bien secs et que ses bottes sont à l’épreuve de l’eau. «On doit aussi garder en tête que lorsque les enfants jouent, ils transpirent. Leurs habits deviennent alors humides. Après un certain temps à l’extérieur, il faut donc vérifier si les enfants sont toujours au sec et leur fournir des mitaines et des bas de rechange, au besoin», rappelle Dre Marianne Beaudin.

2. Bien protéger la tête

Il n’y a pas seulement les pieds et les mains qui sont plus sensibles aux engelures. Les oreilles, le nez, les joues et le menton sont eux aussi particulièrement vulnérables. «On doit se méfier du facteur éolien. Le visage est en effet plus exposé au vent que le reste du corps. Lorsqu’on promène un enfant en poussette ou en traîneau, on devrait utiliser une housse pour bloquer les bourrasques», indique la médecin.

3. Diminuer la durée des sorties par temps froid

«Pour aider l’enfant à conserver sa chaleur, on peut lui offrir une boisson chaude ou une collation riche en calories», propose la chirurgienne pédiatrique. Toutefois, lorsque le mercure descend sous -10 °C, l’enfant devrait entrer régulièrement à l’intérieur pour se réchauffer. En deçà de -27 °C (avec ou sans facteur éolien), il est préférable de rester à l’intérieur.

4. Rentrer dès les premiers signes d’engelure

Pour éviter d’endommager la peau gelée, il faut la réchauffer doucement. On peut par exemple plonger la partie atteinte dans de l’eau tiède ou la placer entre nos mains. «Il faut toutefois éviter de masser la peau de façon trop vigoureuse, parce que les petits vaisseaux sanguins qui l’irriguent peuvent être gelés eux aussi. Si on les manipule avec trop de force, on pourrait leur causer des dommages», explique la médecin.

5. Consulter au besoin

«Si la peau est dure et blanche, si l’enfant souffre toujours d’une perte de sensibilité après 30 minutes ou s’il y a présence de cloques, comme pour une brûlure au deuxième degré, il faut consulter un médecin», affirme Dre Marianne Beaudin. Par ailleurs, si l’enfant a des cloques, on ne doit pas les percer. Il est plutôt recommandé de les recouvrir à l’aide d’un pansement, sans exercer de pression.