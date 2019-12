Nouvelles tendances sexuelles

D’après une récente étude sur la santé sexuelle des étudiants universitaires canadiens de différentes orientations sexuelles, les tendances en matière de rencontres ne sont plus ce qu’elles étaient.

En effet, les nouvelles technologies affectent plusieurs sphères de la vie; les façons de faire des rencontres et de pratiquer la sexualité n’y échappent pas. Pour la génération Z, les applications mobiles, l’information en ligne et les innovations axées sur le plaisir font partie de la sexualité.

Les applications de rencontre constituent une solution prisée pour la recherche de partenaires: environ un répondant sur cinq déclare avoir eu sa dernière expérience sexuelle grâce à Tinder ou à Grindr (25% des hommes et 18% des femmes).

Plus de la moitié des répondants (53%) déclarent que leur dernière relation sexuelle a eu lieu avec un partenaire stable, par exemple une personne avec laquelle ils ont une relation exclusive ou avec laquelle ils habitent. D’autres répondants indiquent toutefois que leur dernier partenaire était une histoire d’un soir (12%) ou un «amant occasionnel» (12%).

52% Quelque 52% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles avaient utilisé un condom lors de leur dernière relation sexuelle.

La contraception

Malgré ces changements dans les façons de faire, l’utilisation du condom chez les jeunes Canadiens demeure stable, et ce, depuis six ans. En dépit de ce fait, on assiste à une hausse des taux d’ITS à l’échelle du Canada, principalement chez les jeunes âgés de 20 à 24 ans. Selon Santé Canada, dans ce groupe d’âge, de 2007 à 2016, le taux d’infection à la chlamydia a augmenté de 49% et celui à la gonorrhée, de 81%.

Cette étude a été financée par Trojan et conçue par des chercheurs du Conseil d’information et d’éducation sexuelle du Canada (SIECCAN) et de l’Université de Guelph.

Les résultats sont fondés sur les données recueillies auprès de 1 472 adultes de 18 à 24 ans de 50 universités canadiennes. Le sondage a été mené par Léger Marketing.