Asperger, le pouvoir est dans la différence

Grâce à Greta Thunberg, la neurodivergence, avec tous les préjudices qui y sont associés, revient sur la table.

La jeune militante pour le climat a suscité de nombreuses réactions passionnées par ses discours et ses actions durant ses séjours aux États-Unis et au Canada. Une des plus prévisibles (en raison de sa faiblesse, évidemment) a été de mettre l’accent sur le fait qu’elle n’était pas mentalement stable en raison de son syndrome d’Asperger.

Ce à quoi Greta Thunberg a vivement répondu: «Lorsque ceux qui s’opposent à vous s’attaquent à votre apparence et à vos différences, cela veut dire qu’ils ont perdu leur chemin et que vous gagnez! Je suis Asperger et ça signifie que, parfois, je suis un peu différente de la norme. Dans certains cas, la différence est un superpouvoir», a-t-elle expliqué sur son compte Twitter.

Elle a ajouté qu’elle ne se cachait pas derrière son syndrome, mais que, comme l’ont démontré ses détracteurs, il s’agit bel et bien d’une maladie reconnue. Cela a généré une campagne virale avec le mot-clic #aspiepower, où on met en avant le fait que le diagnostic n’est pas une limitation et que cette particularité a permis à la jeune fille d’être catégorique et engagée dans sa lutte contre les changements climatiques.

Qu’est-ce que le syndrome d’Asperger?

«Le terme “syndrome d’Asperger”, apparu dans le Psychiatry Bible [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Illnesses, DSM-5] en 1994, est caractérisé par une détérioration de la communication et des interactions sociales qualitatives, avec des comportements rigides, répétitifs, rituels et routiniers. Les gens qui ont ce syndrome n’éprouvent pas de retard verbal et langagier, mais certains ont des intonations et un ton étranges», explique Elaine Nicholson, chef et consultante chez Action for Asperger’s Registered Charity.

Toutefois, il y a des conditions hétérogènes à l’intérieur du même spectre. Ce syndrome est également défini comme un trouble du comportement qui empêche une communication et une socialisation adéquates. Cela inclut l’expression des émotions et les interactions. Certaines personnes qui ont ce syndrome se démarquent par leurs habiletés exceptionnelles et l’apparition de champs d’intérêt spécifiques dominants très tôt dans la vie. Le traitement est d’ordre psychologique. On apprend à une personne Asperger à mieux communiquer et à mieux socialiser.

Vivre avec ce syndrome

Aujourd’hui, la plupart des personnes diagnostiquées peuvent mener une carrière professionnelle. Le syndrome d’Asperger est loin d’être une maladie invalidante et c’est ce que tentent de prouver de nombreuses organisations et fondations en créant une culture qui déstigmatise la neurodivergence.

De nombreuses raisons expliquent pourquoi on associe les personnes Asperger à Rain Man. On les perçoit comme isolées, éduquées à la maison… bref, comme des victimes. Or, elles sont très intelligentes, à l’instar de Steve Jobs et de Bill Gates.

Pas un groupe homogène

«Au fil des ans, on a constaté que toutes les personnes autistes sont uniques. Elles ne constituent pas un groupe homogène qu’on peut catégoriser comme un tout.

À l’instar de la communauté neurologique typique, la communauté autiste, évaluée à 1% de la population mondiale, forme un groupe hétérogène dont les membres méritent d’être compris par les gens qui les accompagnent dans la vie: leurs éducateurs, leurs employeurs, leurs frères et sœurs, leurs partenaires.

La conscientisation mondiale est une des clés du bonheur des personnes atteintes du syndrome d’Asperger, explique Elaine Nicholson. Aujourd’hui, une personne Asperger ne vous dira jamais qu’elle l’est. Elle vous dira que c’est son identité.»

Questions-réponses avec Elaine Nicholson

Présidente et fondatrice de l’organisme Action pour Asperger de Londres

Q : Quelle est la différence entre le syndrome d’Asperger et les autres syndromes du même type?

R : Ceux qui ont reçu le diagnostic d’autisme de haute performance ont des caractéristiques similaires à ceux qui ont le syndrome d’Asperger, mais ils souffrent d’un trouble langagier plus important : Temple Grandin, la femme autiste la plus connue, a déjà été comme ça. Elle n’a pas parlé avant l’âge de cinq ans. À cette époque, il y avait aussi une variante de l’autisme nommée PDD-NOS [trouble généralisé du développement, non spécifié autrement]. Cette appellation est probablement apparue après qu’on eut constaté que les individus qui en étaient atteints souffraient de déficiences dans leur communication et leurs interactions, mais n’avaient pas forcément de comportements typiques telles la peur du changement et la rigidité. Parallèlement, le syndrome de Rett, un trouble génétique du cerveau communément vu chez les femmes, qui induit des problèmes de langage et de coordination et qui se caractérise notamment par des mouvements répétitifs, a aussi été inclus dans la typologie.

À l’autre bout du spectre, certaines personnes ont un talent exceptionnel pour la mémorisation, comme le personnage joué par Dustin Hoffman dans le film Rain Man. Tout en bas du spectre de l’autisme, on trouve les «Kanner’s». Leo Kanner était un pédiatre d’Europe de l’Est qui avait constaté que des enfants qu’il soignait alors qu’il travaillait à l’hôpital de Chicago en 1943 souffraient de déficience langagière. Ils ne pouvaient pas bien interagir et préféraient changer leur routine et leurs rituels, mais ils étaient d’une intelligence moyenne ou sous la moyenne, contrairement aux patients de Hans Asperger, qui souffraient de la même déficience, mais qui avaient une intelligence moyenne ou supérieure à la moyenne.

Q : Les gens atteints du syndrome d’Asperger peuvent-ils interagir normalement?

R : Absolument. Ce sont plutôt ceux qui n’en souffrent pas qui doivent faire certains ajustements pour vivre avec ces personnes. En effet, s’ils ne le font pas, tout devient plus difficile. Si un de vos amis ou une de vos connaissances est atteint de ce syndrome, ça a un effet considérable sur tous les membres de la famille. Les partenaires de personnes Asperger souffrent souvent de la situation sur le plan psychologique. La thérapie de couple est fortement suggérée dans de tels cas.

1% Une personne sur 100 est autiste, incluant celles qui souffrent du syndrome d’Asperger.

Trois célébrités Asperger

Susan Boyle

Mme Boyle est devenue célèbre après avoir été la cible de blagues à la suite de son passage à America’s Got Talent. Toutefois, elle est parvenue à épater la galerie avec sa prestation. Elle ne savait pas qu’elle était Asperger et, quand le diagnostic est tombé, elle a dit que ça ne la définissait pas.

Sir Anthony Hopkins

M. Hopkins a reçu son diagnostic à l’âge adulte, malgré qu’il ait eu beaucoup de problèmes durant son enfance. L’acteur a dit que son état l’avait aidé dans sa carrière, surtout quand il devait «déconstruire» un personnage.

Dan Aykroyd

Célèbre dans les années 1980 pour Ghostbusters, M. Aykroyd a reçu le diagnostic d’Asperger durant la même décennie. Son obsession des fantômes l’a aidé à réaliser le film.