En plus de leur composition nuisible pour la santé, les serviettes et les tampons jetables sont une catastrophe pour l’environnement.

Au cours de sa vie, une femme utiliserait entre 10 000 et 15 000 protections féminines, entraînant jusqu’à 150 kg de déchets de plastique, qui mettront au minimum 500 ans à se dégrader, rappelle Consoglobe. En plus de ces statistiques, de nombreuses femmes développent des allergies aux protections sanitaires au fil du temps. Les responsables? Les billes absorbantes et certains matériaux utilisés dans la confection des protections sanitaires, qui contiennent des composants chimiques irritants. Pour réduire son empreinte environnementale, pour éviter les démangeaisons et les sensations de brûlure désagréables et pour chouchouter son portefeuille, on envisagera sérieusement les protections réutilisables.

La culotte menstruelle, Mme L’Ovary à partir de 45$ La coupe réutilisable, Diva Cup, à partir de 35$ Les protections lavables, Boutique Fan-Fan 9$

La culotte menstruelle

Aussi confortable que seyante, la culotte de règles est une petite révolution que de plus en plus d’entreprises textiles réinventent au gré des tendances. Qu’on la porte en taille haute gainante ou en tanga sexy, la promesse reste la même: pas de fuite, pas d’odeur, pas de sensation d’humidité. Comment est-ce possible? Grâce au tissu ultra-absorbant et aéré qui compose l’entrejambe du sous-vêtement.

Mme L’Ovary, à partir de 45$

Thinx, à partir de 32$

La coupe réutilisable

En caoutchouc naturel ou en silicone, la cup est une solution de rechange extrêmement durable au tampon puisqu’elle aurait une durée de vie de 5 à 10 ans selon les marques. Ce réceptacle souple s’insère dans le vagin, dont il épouse parfaitement les formes, pour récolter le sang des menstruations jusqu’à huit heures d’affilée. Il suffit ensuite de le retirer, de le vider et de le rincer avant la prochaine utilisation. Précision importante: cet accessoire est déconseillé aux femmes qui portent un stérilet.

Diva Cup, à partir de 35$

Les protections lavables

Version mieux conçue d’une solution très ancienne, les serviettes lavables sont composées d’un tissu suffisamment absorbant pour contenir le sang des menstruations jusqu’à toute une nuit selon l’épaisseur. À velcro ou à pression, elles se fixent à l’entrejambe de n’importe quelle culotte et sont lavables à la machine. Il est possible de les acheter en lots de modèles adaptés à toutes les étapes du flux menstruel.

Boutique Fan-Fan, à partir de 9$ la protection

Smartliners, à partir de 15$ la protection

Savez-vous que certaines villes subventionnent jusqu’à 50 % l’achat de protections réutilisables?

Si vous habitez une des villes ou des arrondissements suivants, renseignez-vous pour connaître les détails.

Mascouche

Montréal (Ahunstic-Cartierville)

Montréal (Sud-Ouest)

Montréal (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles)

Montréal (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce)

Pointe-Claire

Prévost

Saint-Roch-de-L’Achigan

Saguenay

Vaudreuil-Dorion

Livre

Ménopause au naturel

Bouffées de chaleur, troubles de l’humeur, prise de poids…Les bouleversements hormonaux subis pendant la ménopause déstabilisent la vie de milliers de Québécoises chaque année. La naturopathe Stéphanie Mezerai et la journaliste spécialisée en médecines complémentaires Sophie Pensa ont publié un ouvrage qui permet de mieux comprendre cette étape de vie et de mieux la vivre grâce à des méthodes différentes de celles de la médecine moderne.

Mieux vivre sa ménopause sans médicaments, 25$, éditions Broquet