S’endormir avec un vêtement imprégné de l’odeur de sa moitié: la clé d’un meilleur sommeil?

Et s’il suffisait de respirer l’odeur de sa moitié pour améliorer la qualité de son sommeil et passer une nuit paisible ? C’est ce que suggère une nouvelle étude dirigée par une chercheuse canadienne de l’université de la Colombie-Britannique.

Existe-t-il un lien entre les odeurs que nous respirons et la qualité de notre sommeil? Des publications antérieures mentionnent les vertus relaxantes de l’aromathérapie, et plus spécifiquement de l’huile essentielle de lavande, qui favoriserait l’endormissement.

D’autres recherches soulignent à l’inverse les effets délétères d’une mauvaise odeur pendant le sommeil, qui pourrait entraîner des nuits agitées, voire des insomnies.

Pour vérifier cette théorie, Marlise Hofer, chercheuse à l’université de la Colombie-Britannique, a mené une expérience sur 155 participants à qui l’on a donné deux tee-shirts d’apparence identique. L’un de ces vêtements avait déjà été porté par leur partenaire (conservé au frais par les chercheurs afin de garder l’odeur) tandis que l’autre avait été porté par un étranger ou sortait tout juste de la machine à laver.

Meilleur sommeil

Les volontaires ont été invités à passer une nuit entière avec le tee-shirt (en guise de taie d’oreiller) imprégné de l’odeur de leur partenaire de vie, puis à mettre le tee-shirt propre la nuit suivante. À chaque réveil, les participants ont indiqué par écrit comment ils se sentaient (reposés ou fatigués).

La qualité de leur sommeil a également été évaluée à l’aide d’une montre connectée qui enregistrait leurs mouvements effectués pendant la nuit. Afin de ne pas influencer les participants dans leurs réponses, les chercheurs n’ont pas spécifié quel vêtement correspondait à celui porté par le ou la partenaire.

«Les données obtenues à partir des montres connectées indiquent que les personnes étaient moins enclines à bouger pendant leur sommeil lorsqu’elles portaient le tee-shirt de leur partenaire, même si elles ne savaient pas quelle odeur elles respiraient», constate Marlise Hofer.

Selon la chercheuse, ces résultats peuvent s’expliquer par l’aspect apaisant et sécurisant transmis par l’odeur de l’être aimé, qui se répercuterait donc sur la qualité du sommeil. Une théorie similaire à celle d’une étude réalisée par la même équipe de recherche, parue dans Journal of Personality and Social Psychology en janvier 2018, suggérant que respirer régulièrement un vêtement empreint de la fragrance de sa moitié pouvait réduire le stress.

Prochaine étape pour les chercheurs : recruter des participants dans le cadre d’une étude pilote visant à déterminer si cette association entre odeur et amélioration du sommeil s’applique également aux relations parents-enfants.