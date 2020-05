Soulager autrement avec des produits naturels d’ici

Les fleurs, les herbes, les racines… Il existe une panoplie de ressources naturelles encore inexploitées qui permettent de se sentir mieux. Ces trois sociétés québécoises les ont étudiées et utilisées dans la création de produits naturels pour le corps et de l’esprit.

Léo et Lili

Cette nouvelle gamme de produits de Léo Désilets Maître herboriste est conçue spécifiquement pour les tout-petits. Tous les produits Léo et Lili sont végétaliens et exempts de gluten, d’OGM et de pesticides. Les formules sont élaborées en respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) définies par Santé Canada. Elles sont produites dans une usine détenant une licence de fabrication pharmaceutique.

Baume – beurre de cacao

Contenant 50 % de beurre de cacao, le baume aide à soulager temporairement les irritations mineures cutanées provoquées par les coupures, les éraflures et les brûlures. 20$

Colique

Il est formulé avec du thym biologique qui a des propriétés carminatives, qui aide à soulager les coliques et autres malaises gastro-intestinaux, tels que les flatulences et les ballonnements. 20$

Gel dentition

Conçu à base de fleurs de camomille biologiques, il aide à soulager les inflammations et les irritations mineures des muqueuses de la bouche et de la gorge, ainsi que la douleur associée à la poussée des dents. 20$

Sirop guimauve

Formulé à base de guimauve officinale biologique, ce produit est spécialement conçu pour soulager l’irritation de la muqueuse buccale et du pharynx ainsi que de la toux sèche qui en résulte. 20$

Otic nettoyant cire d’oreille

Composé à 100 % d’huile d’olive de grade USP, choisie pour son efficacité et sa sécurité d’utilisation, ainsi que pour ses bienfaits topiques, ce produit aide à ramollir et à retirer la cire d’oreille. 10$

Les produits Léo et Lili sont offerts dans les magasins de produits naturels, les pharmacies et sur leoetlili.com.

Lotus Aroma

Créée en 1991 dans le village de Saint-Joseph-du-Lac, l’entreprise Lotus Aroma conçoit des produits selon des méthodes artisanales traditionnelles inspirées de la médecine ayurvédique. Aujourd’hui chef de file écoresponsable mettant l’accent sur la viabilité écologique, Lotus Aroma soumet sa fabrication aux normes les plus strictes (BPF). Leur éventail de produits est extrêmement varié; il y en a pour tous les goûts et tous les maux!

Gel pour Jambes Lourdes et Fatiguées

Les huiles essentielles de menthe poivrée, de cyprès, de citron et de camphre contenues dans ce gel contribuent à améliorer la microcirculation et optimisent l’hydratation. Il procure une sensation de chaud-froid. 20$

Diffuseurs d’huile essentielle

Ce diffuseur ultrasonique n’utilise pas de chaleur, cela permet de conserver les propriétés et les bienfaits des huiles essentielles et de profiter des pouvoirs de l’aromathérapie. 47$

Arnica gel

Contenant de l’eucalyptus globulus, le gel Arnica soulage la douleur et les courbatures des muscles et des articulations: mal de dos, lumbago, contusions, foulure, entorse et la douleur arthritique. 21$

Bruine d’ambiance

Les bruines d’ambiance purifient l’air et dégagent naturellement les voies respiratoires grâce aux propriétés des huiles essentielles. Elles ne font pas que masquer les odeurs, elles assainissent. 19$

Huiles essentielles

Toutes les huiles essentielles de Lotus Aroma sont testées pour leur conformité par un laboratoire d’analyse indépendant. Elles sont de qualité supérieure HEBBD, c’est-à-dire qu’elles sont botaniquement et biochimiquement définies. 49$ pour l’ensemble Ayurvedik de trois bouteilles

Les produits Lotus Aroma sont offerts dans les pharmacies et sur amazon.ca.

Yüva

Les produits 100% naturels faits à base d’huile de graine de chanvre et d’huiles essentielles de Yüva se présentent dans des applicateurs à bille (roll-on). Ils proposent des mélanges de terpènes à rouler sur différentes parties du corps pour profiter de leurs propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, antioxydantes, stimulantes et antidépressives.

Toux et rhume

L’huile de myrte assèche l’excès de mucus et purifie l’air que l’on respire : décongestionnante respiratoire, expectorante, antiseptique des voies aériennes. 15$

Inconfort digestif

Contient de l’huile essentielle de camomille et de lavande traditionnellement utilisées pour soulager les effets de l’inconfort de l’estomac, les maux de ventre et les indigestions. 15$

Maux de tête

L’huile essentielle de menthe verte provoque une action chaud/froid qui soulage la douleur et le martèlement des maux de tête, et qui détendle cou et les épaules. 15$

Calmant

Aide à soulager les symptômes d’anxiété légère tels que l’agitation et la nervosité. La camomille et la lavande favorisent l’équilibre du système nerveux, le sommeil et la détente. 15$

Articulations et muscles

Les huiles de camphre et d’eucalyptus aident à soulager les tensions, les raideurs et les douleurs articulaires. C’est un remède analgésique. 15$

Tous les produits Yüva sont offerts chez Rachelle Béry et sur yuvanaturel.com.