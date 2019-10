Survivre au changement de saison

L’été est terminé, l’automne s’installe rapidement, et l’épiderme s’affole! Qu’à cela ne tienne, voici six produits hydrants qui empêcheront votre peau de tirailler pendant les changements de saison.

Pour nettoyer

Ce lait nettoyant doux et hydratant convient à tous les types de peaux, et son utilisation est idéale lors des changements de température. Comme son nom l’indique, le lait nettoyant CARESSE caresse la peau grâce à sa formule enrichie d’extrait de camomille et de jus d’Aloès Vera. Il nettoie la peau et la déloge de ses impuretés sans la dessécher.

Lait nettoyant CARESSE de Lotus Aroma

25 $, dans les pharmacies

Visage Visage

Cette huile pour le visage est soigneusement formulée pour restaurer la luminosité et la texture de la peau. À la fois préventif et restaurateur, ce soin hydratant emprisonne l’humidité dans la peau et lui redonne toute sa souplesse. Riche en vitamines (A, C et E) et en oméga (3, 6 et 9), cette huile naturelle deviendra votre arme ultime pour vaincre la sécheresse.

Inner Glow huile de visage

de Amandine Sol Botaniclas, 120 $, au amandinesolbotanicals.com

Corps et cheveux

La maison Bleu Lavande vient de sortir une nouvelle gamme faite à base d’huile de graines de chanvre, d’huile essentielle de lavande et d’huile de pracaxi d’une efficacité magistrale! En plus de réhydrater la peau et les cheveux, cette huile fortifie et nourrit. Entièrement naturelle, végétalienne et sans paraben, elle est naturellement parfumée d’essence d’amande pour laisser un subtil parfum gourmand sur la peau et sur les cheveux.

Huile hydratante corps et cheveux lavande-chanvre

de Bleu Lavande 27 $, au bleulavande.com

et dans les pharmacies

Sous les yeux

Les yeux laissent paraître la fatigue et l’abus comme nulle autre partie du corps humain! Afin de combattre les signes de fatigue, le nouveau gel yeux Hydra-lissant Hydragenist des Laboratoires LIERAC Paris est un allié redoutable. Ses composantes d’acide hyaluronique et de différentes vitamines réactivent l’oxygénation cellulaire en profondeur, réhydratant ainsi la peau sensible de l’œil. Un œil hydraté est un œil vif; terminé l’aspect fatigué les lundis matins!

Gel yeux Hydra-lissant, des Laboratoires LIERAC Paris

45 $, au lierac.ca et dans les pharmacies

Mains

Formulé avec 20 % de beurre de karité, ce baume hypercrémeux pénètre rapidement pour protéger, nourrir et hydrater les mains. À conserver en tout temps dans son sac ou sur son bureau, car cette crème à main biologique faite de miel, d’extrait d’amande et de noix de coco laisse un doux parfum gourmand et une texture moelleuse sur les mains. Même à -35 °C, vos mains seront douces comme de la soie!

Crème mains Beurre de Karité,

34 $, au ca.loccitane.com ou

dans les boutiques l’Occitane

Pour traiter

Olay propose un nouveau masque hydratant à appliquer avant d’aller au lit. À base de gel et sans huile, ce masque ne bouche pas les pores, et il est possible de l’appliquer tous les soirs. Formulé avec de la vitamine E, un antioxydant naturel qui protège des radicaux libres et des irrégularités du teint, et d’extrait de chèvrefeuille, ce masque de nuit procure une hydratation profonde alors que vous êtes dans les bras de Morphée.

Masque hydratant de nuit à base de gel de Olay, de 26 à 35 $, dans les pharmacies