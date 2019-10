Revente et seconde main: les marques de luxe ont tout à y gagner

L’enquête, intitulée «Why Luxury Brands Should Celebrate the Pre-Owned Boom» («Pourquoi les marques de luxe doivent célébrer le boom du seconde main»), met en lumière les bienfaits de cette tendance pour les marques.

Le principal atout demeure la possibilité d’atteindre une clientèle qui n’a pas les moyens d’accéder directement à ces produits, mais dont le pouvoir d’achat est susceptible d’augmenter à l’avenir. «Une majorité de sondés (62%) dit avoir acheté un produit de marque en seconde main sur Vestiaire Collective. La quasi-totalité de ces 62% envisage un nouvel achat chez la même marque», peut-on lire dans le rapport.

Autre point souligné par le sondage: les personnes qui revendent des articles de luxe réinvestissent l’argent ainsi obtenu dans des produits neufs, au prix fort. Parmi les sondés, 32% expliquent avoir voulu revendre de manière à s’offrir des nouveautés.

Chez les revendeurs, 44% affirment débourser davantage pendant les séances de shopping maintenant qu’ils ont recours au système de revente.

Évidemment, l’argument de la durabilité s’avère majeur pour les marques. «Le marché de la revente prolonge la durée de vie des produits de luxe», explique Olivier Abtan, directeur associé du BCG. «La majeure partie de ce qui est proposé sur les sites de revente est de grande qualité et les vêtements ont été peu voire jamais portés. Les marques qui souhaitent se montrer plus éco-respectueuses peuvent tirer parti d’une économie circulaire du luxe». 70% des sondés tentent de faire des achats plus éthiques et à 57%, ces mêmes sondés citent la préservation de l’environnement comme principale préoccupation.

Ces résultats, qui s’appuient sur les réponses de 1005 clients Vestiaire Collective interrogés en octobre 2018 et sur un sondage réalisé auprès de 12 000 personnes par BCG x Altagamma (2019), encouragent les marques à soutenir la mode circulaire. Récemment, la marque Farfetch s’est associée à Thrift+ pour faciliter la revente au Royaume-Uni et la marque de luxe Burberry a annoncé un système de revente authentifiée via The RealReal.