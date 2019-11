La soie et les nuits sans plis

Quitte à passer le tiers de notre vie au lit, autant mettre ce temps à profit pour s’embellir! Grâce à sa texture douce et moins abrasive que celle du coton, la soie aurait des vertus protectrices et réparatrices pour la peau et les cheveux.

Les bienfaits de la soie ne datent pas d’hier, mais ont été un peu oubliés. De plus en plus de marques textiles la remettent ainsi au goût du jour en proposant des créations raffinées pour améliorer notre sommeil. Attention, cependant! Qu’on opte pour une taie d’oreiller, un masque pour les yeux, un turban pour les cheveux ou un grand jeté dans lequel s’enrouler, il faut acheter en connaissance de cause: une fois que vous aurez testé la soie, vous ne pourrez plus vous en passer!

L’entretien de la soie

Les accessoires en soie se lavent à la main ou en machine, mais à cycle délicat, à 30 oC et dans un filet de protection. Il faut utiliser des détergents à lessive doux et ne pas ajouter d’adoucissants, car ils alourdissent les fibres. L’essorage doit être évité; il suffit de placer l’accessoire entre deux serviettes propres et y aller de quelques tamponnages. Sécher à l’air libre.

Les vertus de la soie

Ultra-lisse, elle prévient l’apparition des rides et des plis de l’oreiller parfois incrustés sur la joue au petit matin.

elle prévient l’apparition des rides et des plis de l’oreiller parfois incrustés sur la joue au petit matin. Riche en protéines et en acides aminés, elle aide la peau et la fibre capillaire à se régénérer.

elle aide la peau et la fibre capillaire à se régénérer. Peu absorbante, elle préserve le taux d’hydratation de la peau et des cheveux.

elle préserve le taux d’hydratation de la peau et des cheveux. Thermorégulatrice, elle évite les excès de sudation l’été.

elle évite les excès de sudation l’été. Hypoallergénique et antibactérienne, elle est idéale pour soigner l’acné, l’eczéma et les imperfections cutanées.

elle est idéale pour soigner l’acné, l’eczéma et les imperfections cutanées. Antistatique, elle minimise le risque de se réveiller avec les cheveux tout emmêlés.

Pure soie

Masque pour les yeux Slip

Offert chez Anthropologie 50$

Charlotte pour les cheveux

Offerte chez Anthropologie 65$

Taie d’oreiller Soie Madeleine

Création artisanale faite à Saint-Sauveur

Offerte à etsy.com 65$

Foulard pour les cheveux Celia Etceter

Création artisanale faite à Montréal

Offerte à etsy.com 30$

Chapeau bob réversible

Offert chez Silk Laundry 130$

Chouchou

Offert chez Silk Laundry 45 $

Jeté Taj Hotel

Offert à labaie.com 100$