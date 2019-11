Ces bottes sont faites pour marcher, mais pas seulement!

Le magasinage des vêtements et des accessoires hivernaux a été précipité cette année par la fin abrupte de l’automne. Afin de conserver vos pieds bien au chaud pendant la saison froide, optez pour ces modèles de bottes qui allient style et confort.

Comme à la maison

Offerte en noir, camel, bleu nuit et champignon, cette botte en suède au revers en fausse fourrure a une doublure polaire qui garantit chaleur et confort. À porter avec un jean ajusté, une doudoune de couleur pâle et une tuque à pompon pour un look total!

Botte Vail, Cougar,200 $, à fr.cougarshoes.com et chez les détaillants participants

L’urbaine pour homme

Il ne faut pas se laisser berner par la légèreté de cette botte, elle est aussi chaude et imperméable. Sa semelle munie de crampons adhérents est spécialement conçue pour offrir une stabilité accrue sur la glace et la neige. La performante!

Botte Fairbanks Omni-Heat pour homme, Columbia, 160$, chez les détaillants participants

Classique dans tous les formats

Qui a dit que les personnes aux mollets athlétiques ne pouvaient pas porter de bottes hautes? La compagnie Blondo se spécialise dans la confection de ce genre de botte. Celle-ci présente une circonférence de

14 po; votre dodu mollet rentrera!

Botte Ari, Blondo, 285$, chez les détaillants participants

Des bouts de chou qui ont du style

On craque pour cette mignonne botte pour tout-petits! Fabriquée en caoutchouc vulcanisé avec des coutures scellées, cette botte est imperméable et assure une chaleur jusqu’à -40 °C grâce à son chausson amovible en feutre. Mignonne et hyper chaude!

Botte 1964 Pac Strap pour enfant, Sorel, 100 $, chez les détaillants participants

L’élégance en cuir responsable

Cette botte d’hiver est faite de cuir écoresponsable, c’est-à-dire qu’il est traité sans produits chimiques nocifs. Elle garde les pieds au sec grâce à ses coutures scellées, et est faite pour les journées moyennement froides, jusqu’à environ -10 °C.

Botte Juliet, Kamik, 210 $, à kamik.com

Solide sur ses deux pieds

La marque italienne Olang conçoit des bottes d’hiver à crampons rabattables qui améliorent l’adhérence sur la neige et la glace tout en étant superbes. Celles-ci vous empêcheront de vous retrouver sur les fesses en plus de vous tenir au chaud jusqu’à -30 °C.

Botte Mina, Olang, 260 $, chez les détaillants participants

Chic jusqu’au bout des orteils

Messieurs, vous ne serez pas déçus en enfonçant vos pieds dans cette botte en cuir! Son style intemporel et classique est rehaussé par les lacets et la couleur gingembre glacé. Très confortable, elle est munie d’une semelle intérieure matelassée; c’est comme marcher sur un nuage.

Botte Beltine pour homme, Roots, 230 $, à roots.com

Telle mère, telle fille!

Les mamans qui opteront pour la botte Vail de Cougar pourront voir leur trésor adoré porter un modèle semblable au leur. Cette bottine légère et résistante est faite en daim beige, ornée par un collet de fourrure et munie d’une doublure chaude en laine. Mini-vous sera au chaud!

Botte Omar pour bébé, Geox, 90 $, chez les détaillants participants