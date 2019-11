Des rouges à lèvres qui tiennent toute la soirée

Votre party de Noël est pour bientôt? Cela nécessite une mise en beauté totale: robe du soir, bijoux, coiffure et, bien sûr, maquillage! Malheureusement, au même rythme que vous avalerez verres de vin et bouchées, votre rouge à lèvres s’estompera. Assurez-vous d’avoir des lèvres colorées toute la soirée en ayant en main le meilleur rouge à lèvres longue durée.

Gagnant-gagnant

La texture de ces rouges à lèvres haute définition est fabuleuse! Veloutée et crémeuse d’apparence, mais tenue très résistante! Son application est aisée et ne déshydrate pas les lèvres. Ils se déclinent en trois finis: mat, métallique et hyper mat. Le dernier, arrivé sur le marché récemment, présente une texture fouettée très confortable sur les lèvres. On adore la palette de couleurs vibrantes! Rouges à lèvres Ultra HD Mat, Revlon, 10 $ dans les pharmacies

Le meilleur pour les plus habiles

Ce rouge à lèvres longue tenue a de multiples qualités: il a une belle texture liquide, il a un fini mat et doux, il n’est jamais collant, la gamme de nuances est généreuse, il n’est pas testé sur les animaux, il est visuellement très beau et, surtout, il résiste à tout! Il n’a qu’un seul petit défaut: son application est quelque peu difficile et demande de la précision et de la minutie. Stunna Lip Paint Longwear Fluid, Fenty beauty by Rihanna, 32 $ chez Sephora

Mot d’ordre: intensité

Lancôme est ultra pigmenté! Avec son fini mat, il donne un résultat tout en intensité. L’applicateur éponge rend la définition du contour des lèvres un peu difficile, mais cela se règle facilement en utilisant un pinceau pour l’application. L’effet deuxième peau, très confortable, fait de ce rouge à lèvres longue tenue un must! Matte Shaker, Lancôme, 33 $ chez Sephora

Un classique

Le Retro matte de MAC Cosmetics a fait ses preuves! Son fini suède et ses pigments vifs feront de votre bouche l’élément central de votre maquillage. On aime le choix de couleurs audacieuses: mauve foncé, sarcelle originale et même un noir caviar. Son application est moyennement facile et il assèche un peu les lèvres, mais sa tenue et sa texture sont exceptionnelles! Retro matte, MAC Cosmetics, 26 $ chez MAC et Sephora

Six heures parfaites

La formule de ce rouge à lèvres est enrichie de vitamine E et d’huile d’avocat, ce qui lui confère un grand pouvoir hydratant et adoucissant. Sa texture est crémeuse, mais légère, et son fini est mat. On évalue la tenue à environ six heures sans retouches, ce qui en fait un rouge à lèvres performant. L’éventail de couleurs est large, et la charge pigmentaire est élevée. Rouge à lèvres liquide Stay all Day, Stila, 30 $, chez Sephora et Pharmaprix