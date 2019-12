Pourquoi certaines crèmes sont-elles si chères?

Supremÿa Supremÿa la forêt Sublimage de Chanel

«Pourquoi c’est si cher? Est-ce que c’est à base de panda?» Cette question posée par Adam Sandler dans le film Just Go With It à propos du prix d’une paire de chaussures pourrait maintenant s’appliquer aux crèmes de luxe. En effet, certaines d’entre elles peuvent coûter jusqu’à 1700$. Mais qu’est-ce qui rend ces produits si spéciaux? Voici les principales raisons qui expliquent pourquoi ces crèmes valent leur prix.

La technologie

Ces crèmes sont le résultat de nombreuses recherches nécessaires à l’obtention de formules vraiment bénéfiques pour la peau. Il existe même des brevets scientifiques, des institutions et des remises de prix pour ce genre de produits. Plus il y a de progrès dans le domaine de la dermatologie sur des sujets comme les cellules souches et la génétique, plus les formules changent et s’adaptent à la demande des clients. Ainsi, le développement d’un produit en laboratoire peut prendre des années. Et, bien sûr, cela coûte cher.

«Sisley est un pionnier dans le domaine de la phyto-cosmétologie (l’étude des plantes). Ce qui fait que notre produit est cher, c’est la technologie. Avant de pouvoir utiliser les extraits d’une plante, il faut l’étudier en détail pour déterminer quelles sont ses propriétés les plus bénéfiques. Cela ne nous intéresse pas de lancer simplement des produits, on le fait quand le bon moment se présente. Quand on a lancé Supremÿa (une des crèmes de nuit les plus connues de l’entreprise), on avait passé huit ans à la mettre au point», explique Paula Madrigal, représentante des marques de luxe Sisley et La Foret.

126 G$ Selon Statista, l’industrie des cosmétiques de luxe aurait une valeur de 116 G$ et devrait atteindre 126 G$ cette année.

La réglementation

Dans de nombreux pays, la publicité mensongère est sévèrement punie, les produits doivent donc être réglementés et certifiés.

«Chez Sisley, nous avons des certificats de tiers indépendants qui confirment les bénéfices de nos produits. Supremÿa, qui est un de nos produits les plus vendus, est une véritable révolution brevetée. Le produit atteint le cœur de la cellule, la répare et prolonge sa durée de vie, retardant le vieillissement qui, dans 70% des cas, est dû à des facteurs extérieurs et s’explique par des causes génétiques dans 30% des cas. Nos formules combattent tous ces facteurs, et notre postulat de base est que la première application doit donner les résultats promis.»

Les ingrédients

Plusieurs ingrédients sont difficiles à obtenir, à produire et, donc, à travailler. Par exemple, la crème Sublimage de Chanel contient de l’extrait de vanille qui, pour être fabriqué, nécessite 60 000 fruits verts, 160 kg de grains frais, 14 000 fleurs fraîches et 1 kg de vanille Bourbon. La marque Valmont utilise quant à elle de l’eau de glacier pour son Élixir des Glaciers.

Chez Sisley, «chaque produit est composé d’au moins 50 ingrédients, concentrés. C’est pourquoi nous conseillons d’en utiliser de petites quantités. Nous achetons aussi des cultures et des ingrédients comme les roses noires, qui sont cultivées par un fleuriste en France et servent à nourrir la peau et soigner la déshydratation. C’est une création unique», ajoute Mme Madrigal.

L’emballage

Le plastique est rarement utilisé pour l’emballage de ces produits. Des matériaux comme le verre, entre autres, sont assez chers et se répercutent sur le prix.

Voici les plus chères

Sérum rajeunissant Lotion de JK7

Ce sérum s’intègre à une routine de soin de la peau anti-âge. Il est à base de néroli, de jasmin et de rose. 1 200$

Crème cellulaire Platine Rare de La Prairie

Promet de réduire les ridules, d’hydrater et de ralentir le vieillissement de la peau. 1 751$

Restauration d’élastine au caviar 24K d’Orogold

Son principal ingrédient actif est le caviar, et un pot contient 120 capsules. 1 200$

Crème royale d’Orlane

Ses ingrédients actifs sont la gelée royale et l’or 24 carats, qui promettent de redonner vie à la peau. 650$