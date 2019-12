Londres prépare une vaste exposition dédiée aux sacs à main

Intitulé «Bags: Inside Out», l’événement se présente comme «l’exposition britannique la plus complète dédiée à l’accessoire ultime». Elle ouvrira ses portes le 25 avril 2020.

Avec des accessoires affirmés ayant appartenu à Margaret Thatcher ou Sarah Jessica Parker, l’exposition examinera la fascination de longue date qu’entretient la société pour ces sacs, qu’ils soient d’inspiration militaire ou ultra tendance.

Parmi les temps forts de l’événement, on note un sac masque à gaz ayant appartenu à la reine Marie pendant la seconde guerre mondiale, une mallette gouvernementale rouge propriété de Winston Churchill ou encore l’attaché-case de Vivien Leigh. Une impressionnante malle Louis Vuitton du début des années 1900 sera aussi présentée, ainsi qu’un sac à dos Stella McCartney conçu à partir de déchets plastiques recyclés récupérés dans les océans. De nombreux prototypes de sacs de la marque de luxe britannique Mulberry seront présentés, car la griffe sponsorise l’exposition.

Environ 300 objets seront exposés au total, organisés en trois sections: «fonction», «statut et identité» et «design et fabrication».

«D’une somptueuse bourse du 16ème siècle conçue pour la famille royale à un tote bag du quotidien, cette exposition offre une vue et un éclairage sur la fonction, le statut, le design et la fabrication des sacs à travers le monde au fil de l’histoire», a commenté Lucia Savi, en charge de cette expo au V&A, dans un communiqué. «Ces accessoires portables et fonctionnels fascinent les hommes et les femmes depuis longtemps grâce à leur double nature qui allie privé et public. En explorant leur importance de longue date dans nos vies et dans le cadre de l’histoire du design, l’exposition souligne la mission du V&A d’illuminer le passé et d’inspirer les créateurs de demain.»

Cet événement s’inscrit dans le cadre de grandes expositions de mode organisées au V&A ces dernières années, comme «Christian Dior: Designer of Dreams» (2018) et «Alexander McQueen: Savage Beauty» (2015).

«Bags: Inside Out» durera du 25 avril 2020 au 31 janvier 2021.