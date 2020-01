Des montres d’entraînement pour retrouver la forme

Janvier marque le retour aux bonnes habitudes! Les salles de sport se remplissent, les légumes manquent sur les étals de marché et les rues de la ville sont désertes à 22h. S’offrir une montre d’entraînement peut être une source de motivation insoupçonnée et un atout considérable pour tenir ses résolutions sportives. Voici trois modèles qui ont retenu l’attention de Métro.

Polar Ignite Vivosmart 4 Fitbit Ionic

Polar Ignite

Cette montre fitness est un véritable partenaire d’entraînement; elle s’occupe de tout! À garder au poignet en tout temps (ce qui n’est pas une corvée, car elle est très jolie), la montre mesure le degré de récupération de son propriétaire, sa condition physique et l’historique de son entraînement. Elle lui propose ensuite un programme d’entraînement quotidien personnalisé basé sur le guide FitSpark, conçu à partir des recommandations de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé). Légère et élégante, la montre fitness Polar Ignite est compatible avec tous les bracelets de montre standards de 20 mm. Son écran tactile et son interface sont faciles à utiliser.

Principales fonctions

GPS

Mesure de fréquence cardiaque au poignet

Suivi continu de la fréquence cardiaqu

Nightly Recharge (récupération durant la nuit)

Test de condition physique

Exercices de respiration profonde guidés Serene

Sleep Plus Stages (mesure la qualité du sommeil)

Mesures de natation

Running Index (mesure la consommation maximale d’oxygène durant la course)

Training Load Pro (mesure l’effort durant l’entraînement)

Prix: 330$

Vivosmart 4

Le moniteur d’activité Vivosmart 4 de Garmin comporte de nombreuses fonctions relatives au bien-être et à la condition physique. En plus de surveiller la fréquence cardiaque au poignet, le moniteur comprend des outils de suivi du niveau de stress ainsi qu’un chronomètre d’exercices de respiration et de relaxation. De plus, la fonction de suivi d’énergie Body Battery permet à son propriétaire de savoir à quel moment il est disposé aux activités et quand il a besoin de se reposer. L’autonomie de la pile dure jusqu’à sept jours, le moniteur est ultraplat et léger, et il résiste à l’eau. Offert dans plusieurs coloris.

Principales fonctions

Mesure de fréquence cardiaque au poignet

Oxymètre de pouls

GPS

Compteur de pas

Objectifs d’activités

Analyse du sommeil

Compteur de calories

Profils d’activités physiques

Mesure de la consommation maximale d’oxygène durant la course

Profils de course, de cyclisme et de natation

Prix: 180$

Fitbit Ionic

La montre intelligente Fitbit Ionic offre des conseils personnalisés à l’écran pendant que son porteur pratique son activité physique. Chaque mouvement est analysé en temps réel, donc le programme suggéré est dynamique. En plus de ses nombreuses options pour l’entraînement, la Fitbit Ionic peut stocker plus de 300 chansons et accéder à des informations comme la météo, les actualités sportives, et l’heure bien sûr! Munie d’une puce NFC, cette montre offre la possibilité d’entrer ses cartes de crédit et de débit pour effectuer des achats sans contact. Et pourquoi ne pas consulter ses appels, ses SMS ou son calendrier entre deux séances d’entraînement?

Principales fonctions

Conseils personnalisés dynamiques

GPS

Suivi de la fréquence cardiaque PurePulse

Mode multisport (mode course, vélo et poids)

Suivi intelligent SmartTrack

Suivi de l’activité quotidienne

Analyse du sommeil

Applications populaires

Enregistrement des séances de natation (montre étanche)

Bracelet à attache rapide

Prix: 260$