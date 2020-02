Pantene vire au vert

Fraîchement arrivée sur les tablettes, la collection Nutrient Blends de Pantene comprend des shampoings, des revitalisants et des traitements élaborés avec des ingrédients nutritifs, et sans parabène, colorant ou huile minérale. Six gammes proposent des soins capillaires adaptés à toutes les fibres: à l’eau de rose pour hydrater, avec bambou pour épaissir, avec huile de ricin pour réparer, avec biotine pour illuminer les cheveux teints, avec huile de jojoba pour de jolies bouclettes hydratées et avec charbon pour détoxifier. Vraiment pour toutes les têtes!

Un soin capillaire surprenant

La nouvelle collection Clean & Pure de Nexxus propose trois produits capillaires formulés avec des protéines d’élastine et des minéraux marins qui ont des vertus purifiantes et ravigotantes, mais pas seulement… En plus du shampoing et du revitalisant, la gamme comprend un gommage pour le cuir chevelu. Conçu pour contrôler l’excédent de sébum, le gommage, fait de perles de sucre, élimine les impuretés en profondeur. Sans sulfate ni silicone ou parabène, les produits nourrissent la chevelure et permettent d’afficher des mèches légères et voluptueuses.