Six conseils pour chouchouter ses cheveux à la maison

En attendant la réouverture de nos salons préférés, la coiffeuse professionnelle Salomé Van der Heyden nous livre quelques conseils pour prendre soin de ses cheveux soi-même.

La coupe

«Je ne vous recommande vraiment pas de vous couper les cheveux tout seul, vous risqueriez de le regretter!», prévient Salomé, en précisant que même les coiffeurs professionnels ne coupent pas leurs propres cheveux. En attendant de pouvoir confier ses bouclettes à un pro à nouveau, il vaut mieux leur offrir des masques nourrissants et profiter de l’isolement social pour les laver moins souvent.

Le shampooing

«La grande tendance du confinement, c’est la cure de sébum. Cette huile naturelle produite par les glandes sébacées protège le cuir chevelu et les longueurs. C’est le moment idéal pour laisser aller ses cheveux gras!», dit Salomé, qui conseille d’espacer les shampooings et de brosser sa chevelure pour répartir le sébum jusqu’aux pointes le reste du temps. Quand vient le temps du lavage, on fait toujours deux shampooings : le premier pour retirer la saleté, le second pour nettoyer en profondeur.

Le soin

Une fois par semaine, Salomé conseille d’étaler un masque sur les longueurs et de le laisser poser toute la nuit, sous un bonnet de bain pour ne pas tâcher l’oreiller et multiplier les effets du soin en maintenant une certaine chaleur sur le crâne. Si on préfère un soin maison, le bain d’huile est une option très nourrissante à condition de la choisir biologique et extraite à froid. L’experte recommande l’huile de ricin ou d’avocat pour stimuler la pousse, l’huile de jojoba pour réguler le sébum et l’huile d’argan pour les cheveux déshydratés ou qui ont tendance à tomber.

La coloration

Comme pour la coupe: on réserve cette étape aux professionnels, après le confinement. «La coloration nécessite des techniques et des temps de pause précis que seul un coloriste peut diagnostiquer, selon la pigmentation et la texture des cheveux», explique Salomé. D’autre part, les produits colorants vendus en pharmacie sont de moins bonne qualité qu’en salon, ils pourraient rendre les cheveux opaques et sans brillance.

Le séchage

La chaleur du séchoir et des appareils coiffants endommage les cheveux en les rendant plus secs et cassants. On favorise donc le séchage à l’air libre, dans le confort de son salon, ou sous un turban en microfibre, aussi douce que respectueuse pour la fibre capillaire. Et on pense à appliquer une noisette de crème hydratante sans rinçage sur la chevelure mouillée.

Le coiffage

«Un cheveu heureux est un cheveu libre, mais quel plaisir de les attacher!», concède Salomé. Pour le côté pratique ou pour changer de look, on s’essaye à de nouvelles coiffures avec une seule consigne: bannir les élastiques très serrés ou les accessoires en métal, qui cassent les cheveux et ralentissent leur pousse. On mise plutôt sur les scrunshies ou les élastiques à ressorts, qui exercent moins de pression sur les longueurs et ne laissent aucune marque.

Les produits chouchous de Salomé

Brosse en poils de sanglier pour protéger les longueurs Turban en microfibre pour sécher en douceur Masques capillaires Kerastase pour traiter en profondeur Élastiques scrunchies pour éviter les cassures Taie d’oreiller en soie pour préserver l’hydratation la nuit

Métro à testé, par Maryse Deraîche