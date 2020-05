Six écrans solaires à l’essai

Le soleil et la chaleur sont enfin au rendez-vous! Afin d’en profiter tout en gardant un teint de porcelaine et en protégeant sa peau des effets néfastes des rayons UV, il faut utiliser de bons écrans solaires. Métro a testé les meilleurs protecteurs solaires offerts sur le marché afin de vous proposer un éventail adapté à vos besoins.

Fluide de Jour FPS 30

La marque de soins cosmétiques Pro-Derm est à découvrir, et quelle belle façon que de le faire en essayant cet écran solaire! Les filtres 100 % minéraux protègent des rayons UVA et UVB et le fluide est conçu pour les peaux grasses, mixtes et sensibles. Mais la force de cette lotion dermaceutique réside dans le fait qu’elle prévient les signes du vieillissement et améliore l’apparence de la peau en plus de la protéger. Et nul besoin d’appliquer un hydratant sous la lotion, car elle est elle-même hydratante. Comme son nom l’indique, sa texture est fluide, voire liquide, et elle s’applique sans tracas et sans laisser de traces. 65$, chez etiket

Idéal soleil FPS 50

Vichy présente sa nouvelle protection solaire «toucher sec». En plus d’apprécier la texture poudrée matifiante de la crème, la rédaction a aimé son côté tout-en-un. Elle convient tant pour le visage que pour le corps, cet écran solaire est définitivement à mettre dans son sac à dos pour une journée en plein air. Son fini est crémeux, mais léger et il sèche instantanément; c’est le choix idéal pour les peaux mixtes, grasses et à tendance acnéique. Elle résiste à l’eau et à la sueur pendant plus de 80 minutes. Elle est formulée sans huile ni parabènes ou parfum, et elle est non comédogène et hypoallergénique. 30$, dans les pharmacies (aussi offert en FPS 30)

Physical matte UV defense FPS 50

La rédaction a tordu et retordu ce tube dans tous les sens afin d’en retirer la dernière goutte! Cet écran solaire de SkinCeuticals possède deux attributs exceptionnels : il absorbe le sébum et il est teinté. Cela en fait une base de maquillage parfaite en plus de protéger la peau contre les effets néfastes du soleil.

Sa texture est particulière : elle se présente sous forme de mousse et lorsqu’on l’applique sur le visage, elle est quelque peu abrasive. Cela crée un fini poudré et mat qu’on recherche tant par grandes chaleurs. La légère coloration du produit s’adapte à toutes les carnations, et unifie le teint. 46$, chez etiket ou sur skinceuticals.ca

Écran solaire minéral en bâton FPS 50

Cette nouveauté d’Aveeno propose une protection solaire 100% minérale résistante à l’eau et à la sueur. Aveeno est reconnue comme marque convenant aux peaux sensibles grâce à l’utilisation d’avoine dans la fabrication de ses soins et cet écran solaire ne fait pas exception. La présentation en bâton est pratico-pratique, car il se traîne partout sans faire de dégâts dans le fond du sac et il s’applique facilement sur la peau; parfait pour les voyageurs. Quant

à sa texture, elle a surpris la rédaction! Elle est très sèche et ne laisse pas l’habituel résidu blanchâtre des écrans minéraux. 20$, dans les pharmacies

Bruine Ultra Sheer pour le visage FPS 50

Neutrogena nous surprend avec le dernier-né de leur gamme d’écrans solaires. La rédaction a adoré le côté rafraichis- sant de la bruine. Une fois de plus, cette protection solaire est facile à appliquer et à réappliquer sur un visage maquillé au courant de la journée, car il n’est pas nécessaire de l’étendre avec les doigts. Elle sèche rapidement en laissant un fini propre et lisse. Formulé à base de vitamine, sans oxybenzone ni huile, l’écran solaire revitalise la peau et ne lui donne pas un aspect reluisant. Non comédogène, elle n’obstrue pas les pores et résiste à l’eau environ 40 minutes. De 15 à 19$, dans les pharmacies