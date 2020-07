Le grand retour de la chaîne de lunettes

Bijou phare de l’été 2020, la chaîne de lunettes refait surface pour le plus grand plaisir des amoureux d’accessoires. Apparues dans la campagne lunettes Printemps-été 2020 de Chanel, les chaînettes sortent des tiroirs de nos grands-mères et ornent à nouveau nos verres fumés préférés. Et on se demande encore pourquoi on les avait oubliées…

La citadine

Le duo de chaînes plaquées or et noires confère un style chic urbain à ce bijou conçu et fabriqué à Montréal. Les formes ovales et les petites billes, toutes deux faites de laiton, sont judicieusement placées sur la chaîne afin de créer une composition esthétique qui sera, j’en suis certaine, enviée par votre entourage.

50$, Nea

La bourgeoise

À une certaine époque, les perles étaient réservées à la haute bourgeoisie. Heureusement, elles se sont démocratisées! Cette chaîne est faite de perles blanches de 8 mm et a une longueur de 76 cm. La créatrice vous permet de choisir la couleur de la chaîne (argent ou dorée) et la couleur du caoutchouc (clair ou noir).

25$, Boutique TheCalypsoOwl, sur etsy.com

En plus d’agrémenter vos verres fumés de pierres, de perles, de maillons dorés ou argentés, les chaînes de lunettes sont utiles: fini, la peur d’avoir oublié ses lunettes au restaurant!

La massive

Composée de laiton à 90% et de 5% d’acier poli, cette chaîne de lunettes dorée est épaisse et imposante. Elle conférera une touche «gangsta» à tous vos looks, même les plus élégants. D’une longueur de 80 cm, elle est munie d’attaches en silicone noire. On aime son aspect non genré!

13$, H&M

La délicate

Pour célébrer les huit ans d’existence d’Horace Jewelry, les cofondatrices Alexandra Cloutier-Bernier et Marie-Josée Fleury nous proposent de nouvelles créations, dont la chaîne de lunettes Polko. Plaquée or, ornée de petites barres et de fins maillons, la chaînette de 60 cm est fine et convient à une panoplie de verres fumés.

22$, Horace Jewelry

À l’époque, les chaînes de lunettes se portaient derrière les oreilles. De nos jours, on préfère les placer sur le devantou au centre de la branche.

La sportive

Accessoire hautement coloré, le cordon à lunette tissé est parfait pour épicer les looks griffés sportifs. Offert en trois différents motifs, il s’agence à divers styles de lunettes. D’une largeur de 5 mm et de conception légère, le cordon est distingué malgré ses couleurs éclatantes.

6$, Simons

La citadine La bourgeoise La massive La délicate La sportive