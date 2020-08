Pony et Wyllis: la santé mentale au cœur de la mode

L’une est québécoise, l’autre californienne. Les deux marques Pony et Wyllis ont en commun de réussir à parler de santé mentale à travers leurs collections, alors que le sujet est encore et toujours tabou. Voici des vêtements pleins de bienveillance à porter fièrement que l’on soit dans un bon ou un mauvais jour, mais aussi pour marquer son soutien aux personnes en détresse.

Pony

«Forever optimiste». C’est ainsi que l’artiste montréalaise Pony, Gabrielle Laïla Tittley de son vrai nom, se décrit sur sa page Facebook. Sa gamme de cotons ouatés, t-shirts, bobettes et autres accessoires pop et colorés ne peut en effet que nous réconforter et nous mettre du baume au cœur. Comme elle le confiait à Métro l’année dernière au moment du lancement de sa collection Mental Wealth, l’illustratrice a déjà été aux prises avec l’anxiété et les phobies dans sa jeunesse. Sa démarche a donc beaucoup de sens aujourd’hui.

Sweatshirt Club Optimiste – «Même lorsque tout brûle», 58$

T-shirt Call un ami. – «Fais-le, pour vrai», 46$ (actuellement en solde à 22$)

Masque Never Alone, 25$

Sur ponymtl.com, et dans sa nouvelle boutique de la plaza Saint-Hubert à compter de septembre.

Wyllis

La marque de prêt-à-porter pour adultes et enfants a été créée par Tallulah Willis – troisième fille de Demi Moore et Bruce Willis – qui a elle-même vécu des traumatismes et traversé une dépression accompagnée de pensées suicidaires. Wyllis se veut inclusive et d’inspiration vintage avec une ligne de vêtements pour que chacun puisse se sentir bien dans sa peau.

Des étiquettes portant les numéros d’urgence en santé mentale à contacter (NDLR, aux États-Unis) ont été cousues sur les vêtements de la collection Wyllis. Elles diffusent aussi un message pour les plus vulnérables: «vous n’êtes jamais seuls».

Sweatshirt Yeah I’m Fine – «Parce que c’est ok même si ça va mal», 85$US

Camisole Buddy, 58$US

Sweatshirt Vulnerable – «Sérieusement, rien de mieux que ça», 85$US

Sur wyllis.com (livraison au Canada)