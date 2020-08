Le Festival Mode & Design en version 19 ½

Le Festival Mode & Design (FMD) célèbre la créativité et la diversité au centre-ville de Montréal depuis maintenant 20 ans. Fondé par le Groupe Sensation Mode, ce rendez-vous propose une programmation extérieure gratuite d’art urbain, de mode, de design et de musique.

Cette année, le Festival annonce qu’une version «hybride» sera présentée en numérique et en présentiel – avec accès limité – les 17, 18 et 19 août ainsi qu’à la rentrée culturelle, le 9 septembre prochain. Cette édition nouveau genre comprendra un fashion show numérique et transactionnel 100% Local, mettant de l’avant une quinzaine de créateurs québécois.

Anniversaire reporté

Cette 19 ½e édition du Festival fera le pont avec les célébrations du 20e anniversaire qui sont reportées en 2021. Elle explorera de nouvelles formes de présentations, offrira un vent de fraîcheur et de glamour, et favorisera l’achat local.

Le Festival Mode & Design 19 ½e sera une expérience nouvelle et audacieuse.

La mode et la culture s’adaptent et évoluent dans le contexte actuel. L’événement rassemblera autant de noms d’exceptions que des créatifs émergents tout en offrant un volet affaires rivé sur l’avenir.

Programmation

LES MIDIS AFFAIRES – Lundi 17 et mardi 18 août à 12h



Lundi 17 août, 12h

Que sera l’espace commercial de demain?

Formule webinaire, gratuit sur réservation

Dans la foulée de ce que nous vivons et face aux multiples changements qu’éprouvent les détaillants, il devient important de se demander «Que sera l’espace commercial à la suite des crises que nous traversons, à la fois pandémie et récession?». Animé par Jacques Nantel, professeur, chercheur et spécialiste du commerce de détail, ce panel accueillera des chefs de file du milieu du commerce, de l’immobilier, de l’architecture et de l’urbanisme: Jean-François Grenier (Directeur principal, Groupe Altus), Jonathan Trudel (Vice-président exécutif, fondateur, Trudel Corporation), Michel Bouchard (Associé, Onico architecture et design tactique) et Gérard Beaudet (Professeur titulaire, École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal).

Mardi 18 août, 12h

L’avenir vu par la relève créative

Formule webinaire, gratuit sur réservation

Le FMD donne la parole aux jeunes leaders provenant des quatre grandes universités de gestion de Montréal afin de présenter leurs points de vue sur l’avenir de la mode dans un monde en changement. La discussion sera orientée autour de grands thèmes tels que: l’économie circulaire, les mouvements de développement durable, les opportunités d’emplois en temps de récession potentielle et de distanciation, et bien d’autres.

FMD CONNECTED – Mercredi 19 août à 19h

Au coût de 1$, via l’application Yoop

Le FMD vous offre une émission spéciale en format «Talk-Show». Animé par Stéphane Le Duc, le FMD CONNECTED accueillera des invités de renoms issus des milieux de la mode, de la danse et de la musique avec prestation musicale et surprises diverses dans une seule et même heure. Tourné en direct de la Place des Arts à l’espace YOOP, FMD CONNECTED recevra Ève Salvail (Mannequin internationale et DJ), Casey Cadwallader (Directeur Artistique, Mugler), Emi Jeen (Chanteuse), Louise Le Cavalier (Danseuse et chorégraphe) et Walter Van Beirendonck (Designer du groupe des Six d’Anvers).

Le public sera invité à se procurer leurs billets au coût de 1$ via l’application YOOP. Un don volontaire à la cause des femmes en difficulté du Chaînon sera également proposé aux visiteurs.

DÉFILÉ «HYBRIDE» 100% LOCAL – Mercredi 9 septembre à 19h

Au coût de 1$, via l’application Yoop

Le Festival Mode & Design soulignera la rentrée culturelle en présentant un défilé de mode 100% LOCAL en format «hybride» déployé à la fois en ligne et en présentiel à la Place des Arts. Plus d’une quinzaine de créateurs québécois seront présentés dans ce défilé-capsule d’une heure, où une soixantaine de sorties défileront sous les regards virtuels et présentiels, accompagnées de performances musicales et de numéros de danse. 100% LOCAL, tourné en direct de la Place des Arts à l’espace YOOP.

Le FMD tient à soutenir l’achat local, la relance du centre-ville et les artistes et créateurs québécois qui ont été soigneusement sélectionnés par des leaders du milieu de la mode et de la culture : Britta Kröger (La Maison Simons), Thierry-Maxime Loriot (Directeur artistique), Stéphane Le Duc (Rédacteur en Chef, Dress to KILL), Geneviève Borne (Animatrice), Andrew McNally (Journaliste), Azamit (Styliste), Milan Tanedjikov (Professeur), Lolitta Dandoy (Blogueuse et journaliste) et Chantal Durivage (Fondatrice FMD).

Le FMD offrira un concours au grand public : «Vivez une expérience VIP au centre-ville de Montréal». Il permettra aux gagnants d’assister, à la Place des Arts, au défilé 100% LOCAL où quelque cinquante invités seront accueillis, en tout respect des règles sanitaires.

100% LOCAL EN REDIFFUSION TRANSACTIONNELLE – fin septembre

Le FMD repousse les limites en proposant au public une rediffusion numérique et transactionnelle du défilé 100% LOCAL. Grâce à une expérience interactive innovante, le FMD permettra aux spectateurs virtuels de magasiner en temps réel lors de la rediffusion.

EN MODE CULTURELLE – LES COULISSES DU FMD 19 ½ – dès le 19 août

Suivez les coulisses du FMD 19 ½ dans le cadre de la série En Mode CulturelLE diffusée en direct sur la page Facebook du Festival. Elle sera animée par Audrée Bellehumeur, productrice au contenu du FMD. Cette série vous entraînera dans les coulisses de FMD CONNECTED, les studios des designers et ateliers d’artistes en plus de vous faire vivre l’arrière-scène du défilé 100% LOCAL. Présenté en temps réel, comme si vous y étiez!