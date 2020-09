3 marques d’ici à découvrir cet automne

Les derniers mois semblent avoir durablement modifié les habitudes de consommation des québécois en faveur de l’achat local. Cela tombe bien : notre province regorge d’entreprises talentueuses et créatives ! À commencer par ces trois marques de mode créées par des femmes d’ici, qui séduiront l’œil et la garde-robe de toutes les fashionistas.

Cherry Bobin ou le choix de matières éthiques

L’enseigne de prêt-à-porter Cherry Bobin produit ses collections de façon éthique à Québec, en utilisant des matières durables comme la rayonne de bambou, du coton organique, du tencel, du modal et des fibres naturelles et durable. Ses vêtements chics et confortables sont vendus dans l’atelier-boutique Cherry Bobin du Vieux-Longueuil, dans certaines boutiques indépendantes et sur cherrybobin.com.

Derrière la marque : la designer Marie-Ève Brouillard, qui produit ses collections éthiques depuis 2008.

ZAÄN ou la mode inclusive

La marque ZAÄN mise sur la simplicité et des coupes avantageuses pour habiller toutes les morphologies, du XS au 3X. Sa nouvelle collection propose des articles abordables et met à l’honneur des teintes chaudes et envoutantes, dans lesquelles on a hâte de s’envelopper à l’arrivée de l’automne. Ces créations sont vendues chez certains détaillants indépendants et sur zaan.ca.

Derrière la marque : la designer Sophie Paquette et sa volonté est de «mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle».

Kollontaï ou l’expérience de la qualité

Fabriquée à Montréal depuis 1998, la griffe Kollontaï mise sur des pièces originales, confortables et d’une grande qualité. Sa collection automnale est composée de vêtements douillets, structurés et intemporels, ainsi que de pièces uniques à dénicher dans un grand nombre de boutiques indépendantes ainsi que sur le site kollontai.net.

Derrière la marque : la designer Gabrielle Tousignant, sa grande fibre artistique et sa passion des voyages.

