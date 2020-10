Une collection sombre qui célèbre les formes féminines chez H&M

H&M annonce une collaboration avec la marque de mode culte The Vampire’s Wife, une idée originale de la créatrice, mannequin et égérie britannique Susie Cave.

Favorite des initiés de la mode, The Vampire’s Wife est connue pour ses coupes flatteuses, ses détails glamour ainsi que sa célébration des femmes et de la forme féminine. La collection est progressive à la fois dans l’attitude et la fabrication; les vêtements sont fabriqués à partir de matériaux issus de sources durables.

«Ce fut un grand honneur d’être invitée à être la designer et la directrice artistique de la collection The Vampire’s Wife avec H&M. H&M a déployé des efforts extraordinaires pour donner vie au monde sombre et sensuel de l’univers The Vampire’s Wife. J’espère que cette collection apportera autant de plaisir à celles qui la portent que j’ai eu à la créer», déclare par voie de communiqué Susie Cave, directrice créative et designer.

Audace et féminité pour H&M

La collaboration The Vampire’s Wife et H&M est audacieuse et féminine. Les pièces phares comprennent la robe courte en dentelle aux épaules emblématiques, la robe courte en velours avec un nœud lavallière et la cape en dentelle argentée, toutes composées de nylon recyclé et de polyester recyclé. La silhouette signature de la collection The Vampire’s Wife est symbolisée par la robe longue en dentelle avec ourlet à volants rétro. Les accessoires font appel à l’imaginaire, car les colliers à breloques, les bracelets et les bagues d’oreille comportent des yeux, des nuages et, bien sûr, une iconographie de dents de vampire. Les gants en dentelle sans doigts et le col à volants amovible blanc sont également une touche amusante. Le noir, indémodable, domine cette collection invitante et mystérieuse, avec de la dentelle argentée scintillante, d’opulents poignets boutonnés et de riches velours ajoutant au ton luxueux.

Avec H&M, Susie Cave directrice artistique de la campagne, nous invite dans l’univers de The Vampire’s Wife avec les thèmes clés: force, vulnérabilité, intimité, inconnu et féminité. La muse de la marque, Samantha Snow, le mannequin, Eva Apio et la poète britannique, Greta Bellamacina, sont les vedettes de la campagne, capturant les valeurs communes de la marque sur l’autonomisation des femmes et le progrès à la fois dans l’image et dans le film.

La collection sera disponible au hm.com ainsi qu’en magasin à compter du 22 octobre 2020.