Coup d’oeil sur la nouvelle collection Mondou

Pour gâter nos compagnons poilus, et recouvrir les bedons dégarnis de certains d’entre eux, la nouvelle collection Mondou automne-hiver 2020 a tout ce qu’il faut! Arrivée en magasin le 5 octobre dernier, elle regorge d’accessoires colorés, de vêtements aux coupes audacieuses et de meubles tendance. Parfaite pour combattre les journées froides à l’extérieur ou pour s’amuser en confinement à l’intérieur!

Chandail en tricot pour chiens

Ce superbe chandail à col roulé aux motifs tribal, de la marque québécoise Clöe e Cluzo, est offert en six différentes tailles.

Entre 23$ et 35$, selon la taille

Bas d’intérieur antidérapants Aztec pour chiens

Du même motif et de la même marque que le chandail en tricot, ces bas s’agencent pour créer un ensemble à craquer! On pourrait penser ce vêtement inutile pour un chien, mais les chihuahuas ont un avis différent sur la question. Offert en cinq tailles, en rouge et en noir.

11$ ou 12$, selon la taille

Tipi pour chats

Fait de feutre gris, muni d’un tapis de style peau de mouton et garni d’un jouet à plumes, ce tipi de la nouvelle collection Mondou charmera assurément Minou! Compatible avec l’arbre à chat Katt3.

38$

Fontaine papillon

Cet abreuvoir pour animaux n’est pas seulement mignon, il crée un flux silencieux et effervescent. Conçue sans cavités difficiles d’accès, la fontaine est facile à nettoyer.

50$

Combinaison d’hiver pour chiens

Entièrement réglable, cette combinaison de la dernière collection Mondou protège Fido des hivers rudes du Québec. Son extérieur imperméable et sa doublure en molleton gardent l’animal au sec et au chaud. Les bandes réfléchissantes assurent plus de visibilité et de sécurité. Offert en huit tailles.

Entre 50$ et 75$, selon la taille

Pour leur protection

Déglaçant

Si votre chien ne tolère pas les bottes d’hiver, l’utilisation du déglaçant non toxique et biodégradable est une option à envisager afin d’éviter les brûlures aux pattes. Le produit est non corrosif, non conducteur et ne contient pas de sel.

40$

Baume protecteur pour coussinets

Embaumant la lavande, ce baume hydrate les coussinets fendillés, irrités ou crevassés. Il protège aussi les pattes du froid, de la neige, du sel et du sable. Fait au Québec.

24$

Lit Snuggle pour chiens et chats

Aux teintes sobres et à la forme rectangulaire, ce lit pour animaux fait de mousse mémoire et d’un confort incomparable! Facile à laver, la housse se retire complètement. Offert en format moyen et grand.

60$ ou 90$

Arbre à chat Katt3Evo Plus

Pour jouer, gratter, dormir ou explorer, l’arbre à chat est le meuble préféré des félins domestiqués. Celui-ci a un design contemporain qui s’agence aisément au décor du salon.

120$

Donner pour MIRA

Pour une 6e année, Mondou lance sa campagne de financement au profit de la fondation MIRA, qui se déroule jusqu’au 13 novembre. Cette année, différentes façons sont proposées au public pour participer. Il est possible de faire des dons de 1$, 3$, 5$ ou plus à la caisse dans les magasins Mondou du Québec. Mondou invite aussi les gens à marcher avec leur chien pour amasser des fonds. L’objectif est d’atteindre un million de kilomètres parcourus. Pour relever le défi, les participants peuvent s’inscrire sur mondou.com/MIRA. Finalement, les clients peuvent se procurer les deux modèles de couvre-visages signés MIRA, au coût de 11$, en magasin ou en ligne. Mondou s’est fixé un objectif de 400 000$ en dons.

Mon toiletteur

Offert dans quatre succursales Mondou du Grand Montréal, le service «mon toiletteur» est de retour! Des mesures sanitaires supplémentaires ayant été mises en place afin de minimiser les risques de contamination, il est possible à nouveau de laisser Pitou aux soins des professionnels du toilettage afin qu’il revienne frais et parfumé. Visiter mondou.com pour trouver une succursale et prendre rendez-vous.