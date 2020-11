Look des fêtes: tout ce qu’il faut pour être sublime à Noël

Le gouvernement Legault étudie l’idée de permettre la tenue de petits rassemblements amicaux et familiaux durant la période des fêtes. Alors qu’on est confiné depuis des mois en pantalon de jogging, ce sera le moment de se parer de ses plus beaux atours et de mettre le paquet pour sa mise en beauté. Grâce à ces idées, vous serez la plus belle pour aller danser (en petit comité)!

1 – La tenue

Une robe courte à paillettes ou longue en satin, un tailleur élégant et stylé, une combinaison diaphane en dentelle… Le choix de la tenue est d’une importance capitale, et ce, pour plusieurs raisons. En plus d’être la pièce maitresse du look, elle fera en sorte que sa propriétaire se sente coincée, gênée, serrée, sexy ou confortable tout au long de la soirée; une décision importante!

Robe à paillettes

Avec son encolure en V prononcée devant et dans le dos, cette robe à paillettes est audacieuse tout en étant extrêmement confortable.

60$, chez H&M

Combinaison Licou en velours vert

Le velours est définitivement une matière à préconiser dans le temps des fêtes, c’est festif! Cette combinaison décolletée est simple et élégante.

17$, chez Winners

Combinaison-pantalon

La très connue Maison Joseph Ribkoff propose des tenues sophistiquées doublées d’un soupçon de confort qui s’enfilent en un seul geste. Cette combinaison-pantalon a une apparence de robe longue, mais le confort d’un pantalon ample; le meilleur des deux mondes!

280$, visiter josephribkoff.com pour trouver une boutique

2 – Les soins

L’apparence de la peau, l’odeur qu’elle dégage, des cuticules hydratées et des ongles impeccables, des lèvres soyeuses… Tous ces éléments font la différence entre être jolie et être spectaculaire!

Coffret de 3 soins pour les lèvres Agave+

Cette routine de soins pour les lèvres comprend un exfoliant, un masque hydratant et un traitement de nuit intensif.

Bite Beauty, 30$ (actuellement en rabais à 15$), sur bitebeauty.com et sephora.ca

Duo – tous types de peau

Le Strom propose depuis peu une gamme de soins pour la peau. Ce duo comprend deux essentiels à une routine de soins: un lait démaquillant et une crème hydratante.

Strom Spa nordique, 115$, sur stromspa.com

Quatre mini vernis

Cet ensemble de 4 vernis à ongles contient 4 couleurs très prisées dans le temps des fêtes. Foncé, pailleté, clair ou rouge, vous pourrez choisir à la dernière minute.

OPI, 14$, chez Éléganza

Trio de vaporisateurs Marc Jacobs

Cet ensemble comprend les effluves Daisy, Love et Eau So Fresh de Marc Jacobs. Le format des applicateurs est idéal pour le glisser dans le sac.

105$, chez Pharmaprix et Jean Coutu

3 – Le maquillage

La peau a eu un long répit sans maquillage depuis mars dernier, alors il est grand temps de sortir les fards et les poudres irisées pour mettre en valeur ses grands yeux ou ses pommettes saillantes.

Voile diamant

Poudre 3D scintillante ultra-fine pour visage et corps. Offerte en trois couleurs.

Fenty Beauty by Rihanna, 52$, sur sephora.ca

Palette de fard à paupières Basic BAE

Ces 12 fards à paupières sont très pigmentés, et ils proposent des couleurs éclatées et douces; tout ce qu’il faut pour créer un magnifique maquillage des yeux.

Catrice cosmetics, 17$, chez Pharmaprix

L’eau teint

Brume hydratante pour fixer le maquillage (et se rafraîchir tout au long de la soirée).

Maison Jacynthe, 35$, sur maisonjacynthe.ca

Plump Fx Scarlett kiss en édition limitée Noël

Ce sérum teinté offre un effet volumateur instantané et des lèvres lisses et charnues. La couleur rouge brun ira avec tous vos looks des fêtes!

Jouviance, 32$, sur jouviance.com

4 – Les cheveux

Maître du brushing ou néophyte du fer plat, peu importe! Ce qui compte, c’est d’afficher une chevelure en santé, brillante et sans frisottis. Pour le reste, pas de stress, il faut faire son gros possible, voilà tout!

Invigo Nutri-Enrich

Quoi de pire qu’une chevelure qui s’affole dans tous les sens à cause de l’électricité statique pendant les photos de Noël? Dites adieu à ce problème grâce à ce nouveau vaporisateur antistatique nourrissant.

Wella Professionals, 15$, sur matandmax.com

Masque Keraphix

Le masque de guérison des dommages Nexxus Keraphix est formulé avec de la protéine de kératine et du riz noir pour hydrater en profondeur les cheveux abîmés.

NEXXUS, 6$, chez Pharmaprix

Shine Flash

Ce nouveau vaporisateur de brillance en aérosol procure un éclat de verre et un fini soyeux à la chevelure. Bienvenue à la brillance!

Redken, 22$, sur amazon.ca

5 – Les accessoires

Voilà la partie la plus agréable de la mise en beauté, car accessoiriser est la touche finale qui mène ensuite devant la glace pour admirer le travail. Bijoux, sac à main, escarpins… Qui n’aime pas?

Sac-pochette à bandoulière froncée noir

Le cuir végétalien de ce mignon sac-pochette est froncé vers le centre, ce qui crée un effet chic, à la fois moderne et classique. Parfait pour tous les styles!

Love & Lore, 45$, chez Indigo

Duo IV, composé des Hoops Ovale et de la Bague opale ovale

Faits d’argent sterling 9.25, ces deux pièces sont contemporaines et délicates.

SarahBijoux, 95$, sur sarahbijoux.ca

Bottes en velours violettes

On revient avec le velours, mais aux pieds cette fois-ci! Cette cuissarde violette ne passera pas inaperçue aux fêtes cette année, c’est garanti!

40$, chez Winners