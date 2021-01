La mode des années 1990 fait son grand retour en 2021

Qui a dit que les années 1990 étaient l’une des pires décennies en matière de mode? Créateurs et fashion addicts viennent pourtant régulièrement piocher dans le vestiaire de votre enfance, ou de celui de vos parents, pour enrichir leur collection. Cette année ne fera pas exception, bien au contraire, avec des pièces emblématiques des 90’s, comme le baggy ou les bijoux minimalistes version XXL, qui reviennent sur le devant de la scène.

Ne levez pas les yeux au ciel! La mode des années 1990 n’était finalement pas si horrible que l’imaginaire collectif le conçoit. Oui, les couleurs étaient criardes. Oui, les pièces étaient difformes. Oui, nous sommes toujours à la recherche de la moindre touche de style de cette garde-robe pourtant unique en son genre. Mais cela ne nous empêche pas d’y retourner, chaque année quasiment, pour faire revivre ces rares pièces qui ont fait vibrer toute une génération.

Il faut dire qu’à chaque fois que nous vivons une période morose et incertaine, nous avons tendance à nous réfugier dans les décennies passées, et à jeter notre dévolu sur celle qui nous a le plus rendus heureux – ou nous a donné l’impression de l’être. Nostalgie quand tu nous tiens. Et si les 90’s ont toujours été décriées en matière de mode, les pièces qui y sont associées demeurent parmi les plus fun et les plus décalées du dressing de la femme. Elles sont aussi sans aucun doute les plus confortables; une notion incontournable en ce début d’année 2021.

Le come-back du baggy

Exit le slim et le skinny, bien trop contraignants avec notre nouvelle façon de vivre et de travailler, c’est le baggy qui sera la star des jeans en 2021. Avec ses jambes ultra amples, il offre un confort absolu sans renier sur le style – ou presque. De Bella Hadid à Hailey Baldwin, nombreuses sont les stars qui en ont fait leur pièce fétiche en ce début d’année, et certains fashion addicts l’ont même rebaptisé « jean wide-leg » dans sa version la plus moderne avec une taille plus haute et moins ample, pour lui donner une allure plus chic.

L’avantage c’est qu’il se décline aujourd’hui dans une panoplie de formes, de couleurs et de matières pour convenir au plus grand nombre. Cargo, troué, délavé, asymétrique, en cuir ou similicuir (oui, c’est possible) et même coloré, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Porté avec des espadrilles, des chunky boots, voire des talons pour les plus courageuses, il sera la pièce centrale de votre garde-robe jusqu’à l’été.

Les bijoux XXL version minimaliste

Vous vous souvenez certainement des grosses chaînes portées par les rappeurs dans les années 90 et 2000, et bien elles font leur grand retour, mais dans une version moins bling-bling. Pour agrémenter les tenues les plus minimalistes, tendance homewear ou sportswear, quoi de mieux que des bijoux surdimensionnés? C’est en tout cas ce que propose la majorité des créateurs et grandes marques en ce début d’année, histoire de mettre en peu d’audace dans votre garde-robe.

Attention toutefois à ne justement pas tomber dans le bling-bling. Il n’est pas question de renouer avec la tendance maximaliste de ces dernières années. On oublie les strass, les paillettes, et les motifs en tout genre, et on se concentre sur des modèles minimalistes comme des joncs, des chaînes, des clous d’oreilles, ou des créoles, et on les adopte au format XXL, version or ou argent selon vos goûts et vos envies.

Les 90’s sont partout

En mode, il faudra également compter avec les t-shirts, les chemises amples, et les hoodies des années 1990, mais réinterprétés à la sauce 2021 – comprendre plus féminins, plus doux, et moins… voyants. La tendance n’est pas nouvelle, mais elle se poursuit avec l’avènement des pièces confortables à porter chez soi comme au travail. Contrairement aux années passées, il faudra jouer sur les matières en misant sur des textiles plus délicats et raffinés, voire des teintes plus douces, pour que le chic se substitue à l’inspiration sportswear en vogue ces dernières saisons.

D’une façon plus générale, les années 1990 semblent très présentes dans divers domaines depuis quelques mois, à commencer par l’industrie musicale. On ne compte plus les reprises de certains grands succès de la décennie, améliorés et modernisés, apparus aux courants 2020 (« Alane » de Robin Schulz & Wes ou « Me gusta » de Shakira et Anuel AA pour ne citer qu’elles). Mais ce n’est pas tout, l’univers du jouet semble lui aussi avoir succombé à la nostalgie avec le retour, entre autres, des emblématiques Tamagotchi et consoles rétro.

Et du côté de la beauté, on semble également renouer avec certaines extravagances des années 1990, de la coupe mulet aux racines noires apparentes (sur mèches blondes) en passant par les sourcils ultra fins que l’on croyait pourtant définitivement out.