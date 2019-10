Conde Nast Traveler: le meilleur hôtel canadien est québécois

Conde Nast Traveler publie ce lundi 7 octobre le cru 2019 des choix préférés de ses lecteurs pour voyager. Cette 32e édition, pour laquelle 600 000 personnes ont voté, propose un état des lieux des destinations les plus tendances du moment. L’Auberge Saint-Antoine, à Québec, remporte le prix de meilleur hôtel canadien.

Si les Reader’s Choice Awards mettent en lumière les plus beaux hôtels et resorts de chaque continent, ils pointent aussi les destinations préférées du moment. Dans la catégorie du pays favori des lecteurs, l’Indonésie arrive en tête, devant la Thaïlande puis le Portugal.

Pays le plus visité du monde, la France n’apparaît pourtant pas dans le top 20. À l’échelle des villes, le Mexique obtient une belle présence dans la catégorie des petites communes, grâce à Mérida, Puebla et Puerto Vallarta. Du côté des grandes villes, le Japon impose sa marque, avec Tokyo en tête, tout juste suivie de Kyoto.

Quant à ceux qui rêvent d’évasion, direction Boracay dans les Philippines, l’archipel australien des Whitsundays Islands, Puerto Rico ou l’île croate de Hvar, toutes récompensées dans les catégories consacrées aux îles.

Enfin, en matière d’aérien, on soulignera la présence de Singapour qui continue d’être félicité par les voyageurs pour son aéroport ainsi que pour sa compagnie nationale, Singapore Airlines.

Du côté des catégories françaises, La Réserve Hôtel & Spa remporte le titre de meilleur hôtel en France, devant successivement le Bristol et le Lutétia. Le Royal Champagne Hôtel & Spa devient quant à lui meilleur resort devant la Villa Gallici et l’Hôtel Métropole Monte-Carlo.

Voici le palmarès complet des Reader’s Choice Awards 2019:

Meilleur tour opérateur: The Turquoise Holiday Company

Meilleur tour opérateur spécialisé: Scott Dunn

Meilleur société de location de villas: The Thinking Traveller

Les hôtels

Meilleur hôtel à Londres: Rosewood London

Meilleur hôtel au Royaume-Uni: The Balmoral, a Rocco Forte Hotel, Edimbourg

Meilleur hôtel en Irlande: The Westbury, Dublin

Meilleur hôtel en France et Monaco: La Réserve Paris & Spa

Meilleur hôtel en Italie: Monastero Santa Rosa Hotel & Spa

Meilleur hôtel d’Espagne et Portugal: Finca Cortesin, Casares, Espagne

Meilleur hôtel de Grèce et de Turquie: Archipelagos Hotel, Mykonos, Grèce

Meilleur hôtel d’Europe centrale: Baur Au Lac, Zurich, Suisse

Meilleur hôtel d’Europe du Nord: Amerikalinjen, Oslo, Norvège

Meilleur hôtel de New York: The Lowell

Meilleur hôtel de Los Angeles: SLS Hotel, a Luxury collection Hotel, Beverly Hills

Meilleur hôtel de la côte est des États-Unis: The Watergate Hotel, Washington DC

Meilleur hôtel du midwest et de l’ouest des États-Unis: Inn of the Five Graces, Santa Fe, Nouveau Mexique

Meilleur hôtel du sud des États-Unis: Four Seasons Hotel at the Surf Club, Surfside, Floride

Meilleur hôtel de la côte ouest des États-Unis: Olema House Point Reyes, Californie

Meilleur hôtel du Canada: Auberge Saint-Antoine, Québec city

Meilleur hôtel du Mexique: Rosewood San Miguel De Allende

Meilleur hôtel d’Atlantique, des Caraïbes et d’Amérique centrale: Hotel Jamaica, Montego Bay

Meilleur hôtel d’Amérique du sud: Aranwa Cusco Boutique Hotel, Pérou

Meilleur hôtel de Chine: The Puxuan Hotel and Spa, Pékin

Meilleur hôtel de Hong Kong: The Murray, a Niccolo Hotel

Meilleur hôtel d’Inde: Taj Lake Palace, Udaipur

Meilleur hôtel du Japon: Suiran, a Luxury Collection hotel, Kyoto

Meilleur hôtel de Bangkok: Anantara Siam Bangkok Hotel

Meilleur hôtel de Singapour: Capella Singapore

Meilleur hôtel dans le reste de l’Asie: Rosewood Luang Prabang, Laos

Meilleur hôtel d’Australie et de Nouvelle-Zélande: The Langham, Melbourne

Meilleur hôtel d’Afrique: Royal Mansour, Marrakech

Meilleur hôtel du Moyen-Orient: Burj Al Arab Jumeirah, Dubaï

Les resorts

Meilleur resort d’Europe: Adare Manor, Co Limerick, Irlande

Meilleur resort du Nord des États-Unis: Twin Farms, Barnard Vermont

Meilleur resort du sud des États-Unis: The Swag, Waynesville, Caroline du Nord

Meilleur resort du midwest et du sud-ouest des États-Unis: La Cantera Resort & Spa, San Antonio, Texas

Meilleur resort de l’ouest et de Hawaï: L’Horizon Resort & Spa, Palm Springs, Californie

Meilleur resort du Canada: Wickaninnish Inn, Tofino, Colombie britannique

Meilleur resort des Caraïbes et d’Atlantique: Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve, Puerto Rico

Meilleur resort du Mexique: Esperanza, Auberge Resorts Collection, Cabo San Lucas

Meilleur resort d’Amérique centrale: Hacienda Altagracia, Auberge Resorts Collection, Perez Zeledon, Costa Rica

Meilleur resort d’Amérique du sud: Uxua Casa Hotel & Spa, Trancoso, Brésil

Meilleur resort d’Asie: Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, Vietnam

Meilleur resort de Bali et d’Indonésie: Capella ubud, Bali

Meilleur resort de Thaïlande: Soneva Kiri, Koh Kood

Meilleur resort d’Australie et du Pacifique-sud: Nanuku, Auberge Resorts Collection Harbour, Fiji

Meilleur resort de l’Océan Indien: Naladhu Private Island Maldives

Meilleur resort d’Afrique: Sirikoi Lodge, Lewa Wildlife Conservancy, Kenya

Meilleur resort du Moyen-Orient: Jumeirah Mina A’Salam At Madinat Jumeirah, Dubaï

Meilleur resort de ski: Gstaad, Suisse

Croisières

Meilleure compagnie de croisières pour les plus gros paquebots: Royal Caribbean International

Meilleure compagnie de croisières pour les grands paquebots: Disney Cruise Line

Meilleure compagnie de croisières pour les bateaux medium: Crystal Cruises

Meilleure compagnie de croisières pour les petits bateaux: Crystal Cruises

Meilleure compagnies de croisières fluviales: Crystal River Cruises

Villes

Meilleure ville du Royaume-Uni: Edimbourg, Écosse

Meilleure ville dans le reste du monde: Charleston, Caroline du Sud, États-Unis

Pays

Meilleur pays: Indonésie

Meilleur destination spa: Ananda in the Himalayas, Uttarakhand, Inde

Meilleur compagnie de trains: Belmond Andean Explorer, Amérique du sud

Aérien

Meilleure compagnie aérienne de royaume-Uni: Virgin Atlantic

Meilleure compagnie dans le reste du monde: Singapore Airlines

Meilleur aéroport au Royaume-Uni: Londres Heathrow

Meilleur aéroport dans le reste du monde: Singapour

Iles

Meilleure île en Europe: Hvar, Croatie

Meilleure île aux États-Unis: Hilton Head, Caroline du sud

Meilleure île Atlantique et caraïbes: Puerto Rico

Meilleure île en Asie: Boracay, Philippines

Meilleure île en Australie et Pacifique-sud: Whitsundays Islands, Australie

Meilleure île d’Afrique et de l’Océan Indien: Maldives

Meilleure îles des Amériques: Cap-Breton, Canada

Le palmarès complet est ici: www.cntraveler.com