Porto en trois expériences

Des ruelles sinueuses, des maisons au décor baroque, des chais qui abritent des vins célèbres, des églises aux façades de granit à ce point austères qu’on juge bon de les égayer d’azulejos colorés… Voilà Porto!

1. Admirer la ville à partir du Ponte Dom Luís I

Comportant une ligne de métro et, surtout, de part et d’autre, des allées piétonnières, le tablier supérieur du Ponte Dom Luís constitue un attrait incontournable de la ville. Ainsi, à pas moins de 40 m de hauteur, vous pourrez déambuler le long du pont tout en profitant de la vue la plus extraordinaire sur Porto.

Difficile ici de réfréner ses élans de photographe tant les paysages sont inspirants. Quant à ceux qui sont en quête de clichés originaux, ils n’hésiteront pas à s’y rendre dès le lever du soleil, lorsque les brumes du Douro composent un décor empreint de mystère. Des moments inoubliables les attendent là-haut!

2. Déguster un porto dans l’une des célèbres caves de Vila Nova de Gaia

Attrait principal de Vila Nova de Gaia, ville établie en face de Porto de l’autre côté du fleuve, la visite des chais est à ne manquer sous aucun prétexte. Établis en grand nombre de ce côté du Douro, les chais arborent fièrement l’enseigne de leur maison viticole au-dessus des toits.

C’est ainsi que vous pourrez y voir de grands noms tels que Sandeman, Borges, Taylor, Ferreira, Porto Cruz, Cálem et bien d’autres encore. La quasi-totalité de ces grandes maisons impose un prix d’entrée qui comprend la visite guidée ainsi qu’une séance de dégustation. Savourer un porto dans l’une de ces célèbres caves ou sur les quais de la Ribeira à Porto avec vue sur le Douro et l’impressionnant Ponte Dom Luís est une expérience dont vous vous souviendrez longtemps!

3. Faire une croisière sur le Douro au départ de Porto

De très nombreuses entreprises proposent des circuits sur le Douro à partir de Porto. Le forfait le plus recherché consiste en une excursion d’une durée d’environ une heure qui passe sous les six ponts qui enjambent le Douro au cœur de la ville. Également très populaires sont les croisières d’une journée jusqu’aux villages de Peso da Régua ou de Pinhão.

Dans la splendide vallée escarpée le long du Douro et de ses affluents est cultivée la vigne, qui se mêle aux oliviers, aux orangers, à la lavande sauvage et aux bouquets de thym citronné, lesquels ajoutent une touche méditerranéenne à ce décor enchanteur. La plupart des croisières incluent la visite de vignobles.

Se déplacer autrement

Une autre façon d’explorer la magnifique vallée du Douro est de le faire par voie de terre avec l’agréable voyage en train assuré par le chemin de fer de la Linha do Douro au départ de Porto. La voie ferrée longe le fleuve sur presque tout son parcours, révélant ainsi de magnifiques paysages. Après un trajet d’environ deux heures, le train s’arrête à Peso da Régua et Pinhão, où des vignobles et des hôtels accueillent les visiteurs.



