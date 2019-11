Automobile: Calgary serait la meilleure ville au monde pour conduire

À noter que deux autres villes canadiennes intègrent le Top 10: Ottawa et Vancouver.

Top 10 des villes les plus agréables au monde pour les automobilistes (notes)

1. Calgary, Canada (100)

2. Dubaï, Émirats arabes unis (97,87)

3. Ottawa, Canada (96,60)

4. Berne, Suisse (96,23)

5. El Paso, États-Unis (96,01)

6. Vancouver, Canada (95,99)

7. Göteborg, Suède (95,66)

8. Düsseldorf, Allemagne (95,36)

9. Bâle, Suisse (95,28)

10. Dortmund, Allemagne (95,27)

Dans le détail, au niveau des embouteillages, mieux vaut habiter El Paso (États-Unis) ou Malmö (Suède) que Mumbai (Inde).

Brisbane (Australie), Salvador (Brésil) ou encore Stockholm (Suède) se détachent pour la qualité de leur air, au contraire de Lagos (Nigéria).

À noter que quatre villes suisses, Berne, Bâle, Zurich et Genève, arrivent en tête du classement en matière de qualité des routes.

En proportion, c’est à Manchester (Angleterre) et Stockholm qu’il y a le moins de morts sur les routes pour 100 000 habitants. Au contraire, c’est à Lagos, Orlando (États-Unis) et Kolkata (Inde) que ce ratio est le plus important.

Enfin, c’est à Sydney (Australie) que le coût du stationnement est le plus cher (compter 51 dollars en moyenne pour deux heures), devant New York (50 dollars) et Brisbane (40 dollars). L’essence, au litre, est la moins chère à Lagos (0,53 dollar), Dubaï (Émirats arabes unis, 0,77 dollar) et San Antonio (États-Unis, 0,83 dollar).

L’étude comprend 100 villes du monde entier, classées en fonction de 15 critères, liés aux infrastructures, à la sécurité et aux coûts.

Découvrir les résultats complets : mister-auto.com/meilleures-villes-pour-conduire