Incursion en Occitanie

Telle une peinture impressionniste colorée, l’Occitanie égrène ses «plus beaux villages de France», ses «villes et villages fleuris» et ses «villes et pays d’art et d’histoire». Voici quatre sites incontournables à visiter.

La Côte Vermeille

D’Argelès-sur-Mer à Port-Bou, la Côte Vermeille déploie ses trésors naturels et bâtis, au gré des montagnes, des caps, des vignobles, des criques et des villages, au fil d’une route sinueuse en bordure de la Méditerranée. Picasso, Derain, Braque et Matisse y ont posé leur chevalet pour capter la lumière exceptionnelle de la côte, dominée par le massif des Albères. Argelès-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère, établis sur de jolis fronts de mer, séduisent à coup sûr. L’anse de Paulilles est accessible par un chemin côtier balisé, et le cap Rédéris mérite une halte pour son panorama. De la plage de Peyrefite, on s’adonne à la «randonnée» à la nage et en apnée sur le sentier sous-marin de la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, un site unique en France.

Le massif des Corbières: pays cathare

Le massif des Corbières concentre les plus beaux châteaux cathares, îlots de résistance contre les assauts des croisés de Simon de Monfort et symboles de l’histoire politique et religieuse mouvementée du Languedoc des XIIe et XIIIe siècles. Érigées sur des éperons escarpés ou à flanc de colline, ces «citadelles du vertige» offrent aujourd’hui leurs pierres séculaires aux marcheurs, et leur vue à 360° sur des paysages grandioses. L’imposant château de Villerouge-Termenès se trouve au cœur d’un beau village médiéval. Des monastères et plusieurs abbayes bénédictines, dont Lagrasse et Saint-Hilaire, jalonnent les Corbières.

La Camargue gardoise

Ses paysages sauvages composés de marais, de lagunes, de canaux, de roselières et de prés où vivent chevaux, taureaux et flamants roses ont un charme fou. La riziculture, les vignobles et la production de l’or blanc des mers des Salins du Midi font partie de ses trésors. Ses villes historiques, hauts lieux de pèlerinage, ont un riche patrimoine architectural et humain: courses camarguaises et jeux taurins à Vauvert, abbatiale romane du XIIe siècle à Saint-Gilles, remparts surmontés de 20 tours et rues médiévales à Aigues-Mortes.

Le gouffre de Padirac

Au nord-est de Rocamadour sur le causse de Gramat, le gouffre de Padirac est le plus important site du patrimoine naturel souterrain de France. La visite s’effectue en partie en barque sur la rivière souterraine, après une descente vertigineuse dans la monumentale cavité circulaire à ciel ouvert. On y découvre la Grande Pendeloque, une stalactite de 60 m suspendue au-dessus du lac de la Pluie aux eaux translucides, le lac des Gours et la salle du Grand Dôme, à l’impressionnante voûte. Des visites aux flambeaux et des concerts sont régulièrement organisés dans le gouffre.