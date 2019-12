Magnifique Madère

Porto Moniz Mercado dos Lavradores Curral das Freiras

Véritable oasis de verdure coupée du monde, l’archipel volcanique de Madère se trouve à près de 1000 km au sud-ouest de Lisbonne.

L’île de Madère, la plus vaste et la plus peuplée des huit îles de l’archipel, se dresse tel un château fort sorti des profondeurs de la mer, avec un massif central frôlant par endroits les 1900 m d’altitude. Découvrez toute la magnificence de cette perle méconnue de l’Atlantique Nord en longeant ses côtes, en parcourant ses villages et en explorant son cœur verdoyant.

Jour 1: découverte de Funchal

Amorcez la journée par la visite de l’impressionnant Jardin botanique, qui donne sur la mer. Vers midi, un saut à l’enivrant Mercado dos Lavradores (marché des agriculteurs), avec ses étals de fruits exotiques et de poissons colorés, est de mise. En fin de journée, visite de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption (15e siècle).

Jour 2: Funchal – Caniçal – Faial – São Vicente – Porto Moniz

Partez en randonnée à la Ponta de São Lourenço (pointe Saint-Laurent), située près de Caniçal. La côte rocheuse y est spectaculaire! Rendez-vous ensuite à Faial, un village réputé pour ses vignobles en terrasses construites par l’homme. Par la suite, une halte dans le bourg de São Vicente, niché dans une vallée qui débouche sur la mer et joliment photogénique, est recommandée.

Jour 3: Porto Moniz – Serra de Água – Madalena do Mar

Allez vous baigner à Porto Moniz dans les piscines naturelles creusées dans la lave solidifiée. Revenez ensuite sur vos pas pour traverser l’île du nord au sud. Arrêt à Serra de Água, au cœur de l’île, qui donne accès à une magnifique forêt de lauriers primaire. Terminez la journée par une visite de la bananeraie qui se trouve à proximité de Madalena do Mar, un joli petit village de pêcheurs.

Jour 4: Madalena do Mar – Ribeira Brava – Curral das Freiras – Funchal

Sur la route de Ribeira Brava, le littoral offre de belles vues sur la mer et les falaises. Une fois sur place, on visite la coquette église paroissiale avant de s’enfoncer dans les terres jusqu’à Curral das Freiras. Ce village encaissé au milieu des montagnes volcaniques façonnées par l’érosion offre une superbe vue sur la vallée. On regagne finalement Funchal.

