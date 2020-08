Douce fin de semaine dans les Cantons-de-l’Est

Les Cantons-de-l’Est offrent un tas de possibilités pour passer quelques jours paisibles à seulement une heure de route de Montréal. Préparez votre sac dès maintenant, et n’oubliez pas d’y glisser une bonne paire de chaussures et votre maillot de bain: voici quelques suggestions pour être dépaysé, et surtout, se faire plaisir.

Domaine des Côtes d’Ardoise

Reconnus pour la fameuse route des vins, il est bien sûr impensable de traverser les Cantons-de-l’Est sans visiter au moins un vignoble. Celui du domaine des Côtes d’Ardoise – le plus ancien du Québec – propose de très bons vins en dégustation, dont La Marédoise, un blanc sec acidulé qui nous a complètement fait craquer au moment de l’apéro!

Le plus: le cadre charmant au milieu des vignes et de la végétation luxuriante de ses jardins dans lequel on peut se promener.

879, rue Bruce, Route 202 à Dunham

Auberge-spa le Madrigal

Après une journée à arpenter les vignobles de la région, place au repos et à la restauration. L’auberge familiale accueille ses invités avec beaucoup de convivialité. Les chambres sont très confortables et les plats servis sont savoureux et d’une grande qualité. Le matin, on prend sans hésiter le pain doré fondant. Un régal!

Le plus: les forfaits proposés qui allient hébergement, déjeuner et une activité comme le vélo, le golf, la route des vins, le spa ou tout simplement un souper dégustation.

46, boulevard de Bromont à Bromont

Clos Saragnat

Louise et Christian Barthomeuf sont de vrais avant-gardistes. En 1989, il créé le premier cidre de glace du monde! Le délicieux nectar alcoolisé est servi par Madame qui explique avec passion chaque boisson produite. On apprécie vraiment leur méthode de culture respectueuse de la nature, sans pesticides ni engrais chimiques.

Le plus: Foule Kitsch!, leur excellent cidre fermier biologique de poires sauvages dans lequel a été ajouté du raisin muscat lors de la fermentation. Il se déguste comme un vin funky.

100, chemin de Richford à Frelighsburg

Star Café

Dès l’extérieur de ce magnifique bâtiment en pierre, on est envahi par les effluves de café et d’une cuisine réconfortante. Et on ne s’y trompe pas! Tout ce qui est posé dans notre assiette ou versé dans notre tasse est merveilleux. Comme les choses simples sont souvent les meilleures, on ne peut que vous recommander cette adresse pour un brunch.

Le plus: leur bacon fumé de façon artisanale. En BLT ou en déjeuner classique, l’effet qu’il a sur nos papilles est incroyable!

61, chemin Lakeside à Knowlton

Balnea Spa

Nous vous en parlions récemment dans Métro: passer le dimanche après-midi au spa Balnea pour vivre l’expérience Bain de nature est parfait pour finir la fin de semaine en beauté. Les maîtres mots ici sont sérénité et volupté. On se repose sur les chaises longues au soleil entre un sauna et un bain chaud tout en se délectant de la boîte-repas trois services du LUMAMI.

Le plus: la vue depuis les stations du sommet qui surplombent le lac Gale et les Appalaches.

319, chemin du Lac Gale à Bromont



