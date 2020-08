Mangez en tête-à-tête avec votre chien dans ce resto de Brossard

C’est à Brossard, sur le boulevard Taschereau, littéralement à deux pas du nouveau pont Champlain, que l’on retrouve le restaurant Hotdog & Cie, l’endroit parfait pour aller manger avec son chien.

Non seulement les toutous sont acceptés, mais ils sont également traités aux petits oignons.

D’abord, les tables sont toutes munies d’un crochet pour permettre de facilement installer sa laisse. En plus, on leur sert leur propre bol d’eau et même des gâteries spéciales!

Pour les chiens comme pour les humains

Les maîtres ne sont pas à plaindre eux non plus. Le restaurant permet de relaxer et déguster un déjeuner, un dîner ou un souper dans une belle petite ambiance de style lounge.

Il s’agit également d’un endroit où l’on peut venir faire garder son chien si jamais on s’absente quelques jours ou si on part en voyage.

Il y a un salon de toilettage, un parc à chien intérieur surveillé par un éducateur canin, vraiment, nos animaux n’y sont pas à plaindre!

On aussi de la nourriture spéciale pour les toutous, jusqu’aux aliments crus que l’on peut rapporter à la maison.

C’est vraiment un super endroit où aller manger et boire un café pour tous les amoureux des animaux, et l’expérience en vaut clairement la peine!