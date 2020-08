Arbre-en-arbre, l’activité à faire en famille pour repousser ses limites

On retrouve plusieurs types de parc comme Arbraska où faire de l’hébertisme à travers la province. De leur côté, ils possèdent plusieurs terrains, notamment du côté de Rawdon, Rigaud et du Mont-Saint-Grégoire.

C’est tellement amusant, c’est le genre de plaisir en famille qu’on devrait se payer au moins une fois par année!

Il y a des parcours adaptés à tout le monde, du moment que les enfants ont 5 ans ou plus. Plus ils sont grands, et plus la liste d’aventures autorisées s’agrandit.

Comment ça marche?

On se promène munis d’un équipement d’escalade complet, et on passe d’un arbre à l’autre parmi les circuits. On retrouve des tyroliennes, des cordes de Tarzan, des ponts de singe et bien plus.

Les parcours sont aménagés à différentes hauteurs selon le niveau de difficulté que l’on est prêt à affronter.

Au final, ça nous permet de repousser nos limites, parce que même si on a des craintes, on peut avoir la certitude que l’équipement est sécuritaire et que les parcours sont bien supervisés.

Le sentiment de fierté des enfants (et même le nôtre!) et leurs grands yeux illuminés après avoir vaincu leur peur, ça n’a pas de prix!

Crédits photos: arbraska.com