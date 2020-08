Le parc aquatique le plus complet et le plus près de Montréal

Le Super Aqua Club, c’est le parc aquatique de choix pour ceux qui habitent à Montréal et ses environs puisqu’il se trouve à Pointe-Calumet, à 30 minutes à peine de la métropole.

C’est vraiment un endroit extraordinaire où on a pensé à tout! Il y a plusieurs dizaines de glissades, de jeux et d’activités pour tous les goûts et pour tous les âges.

Services et commodités sur place

Le Super Aqua Club fait la location de casiers, pour laisser nos objets plus précieux en sécurité. Des endroits fermés sont installés pour se changer en toute intimité.

Dans le parc, on retrouve plusieurs tables à pique-nique pour amener son lunch et sa glacière, mais on ne peut pas apporter d’alcool de la maison.

Si on n’a pas envie de se casser la tête, il y a tout ce qu’il faut sur place : restaurant où on sert des repas de style casse-croûte, de la crème glacée et même un bar!

Ce qui est particulier du Super Aqua Club, c’est que le parc d’attractions est situé sur une plage de sable doré, un concept unique au pays.

Il y a de la place pour se reposer et s’amuser au soleil ou à l’abri des parasols, et bien entendu, pour se baigner. On peut même louer un canot ou un pédalo pour aller se promener sur l’eau.

Les glissades du Super Aqua Club

Les attractions sont adaptées pour tous. L’accessibilité aux glissades est définie par la grandeur : 48″ et moins, 48″ et plus, et 54″ et plus.

Il y a aussi une catégorie d’activités « pour tous » spécialement pensées pour les plus petits.

Si vous êtes plutôt amateur de sensations fortes, la fameuse Tornade est la glissade à privilégier! Il s’agit d’une descente d’une hauteur de plus de sept étages dans un gros entonnoir. Les cris et le plaisir seront définitivement au rendez-vous!

Vivre une expérience VIP

Pour vivre la totale, offrez-vous donc l’un des 4 types d’espaces privés, qui comprend une tente, un réfrigérateur, un BBQ et une table.

Il faut payer un léger surplus, mais quand on y pense, ça vous permet d’économiser sur les dépenses de restaurant tout en vous faisant sentir comme un VIP.

C’est vraiment une superbe journée à faire plein d’activité qui vous attend! Que vous soyez en famille ou entre amis, vous allez voir, on se couche tôt en arrivant!