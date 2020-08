Profitez de la nature et des activités de plein air à seulement 20 minutes de Montréal

Saviez-vous qu’à seulement 20 minutes de Montréal se trouve une réserve faunique sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay? Il s’agit du refuge Marguerite-D’Youville, un territoire protégé à perpétuité depuis 2010.

Refuge pour animaux

Sa principale particularité, c’est la richesse de ses écosystèmes et de la flore qui s’y est adaptée. On peut y observer marais, marécages, rives, friches, érablières et chênaies sur un sentier aménagé de 8km.

C’est aussi un endroit prisé pour les amateurs d’observation d’oiseaux. On compte en effet plus de 240 espèces dans la halte migratoire.

Une bonne quantité de mammifères s’y promènent librement, ce n’est donc pas rare de pouvoir apercevoir des Cerfs de Virginie pendant une randonnée pédestre. Cette activité coûte environ 6$ par adulte, voici les tarifications du refuge de l’Île St-Bernard.

Randonnée et journée en famille gratuite

En plus de son refuge, l’île Saint-Bernard est une super place où aller passer un après-midi en famille. Sur le bord du lac Saint-Louis, on trouve des tables à pique-niques et des chaises pour relaxer en profitant de la vue.

Si vous avez envie de faire de la randonnée gratuitement, rendez-vous du côté du centre écologique Fernand-Seguin, une forêt de 65 hectares où cinq kilomètres de sentiers aménagés sont accessibles en tout temps.

Pour en savoir plus sur la réouverture du site post-covid, cliquez ici.

Restauration sur l’Île St-Bernard

C’est aussi possible de goûter à l’un de leurs restaurants sur place, qu’il s’agisse du Café de l’île, du Bistro La Traite ou encore de la salle à manger du Manoir D’Youville.

Info covid pour les restaurants: Le Café de l’île est ouvert depuis le 22 juin pour les commandes à emporter. Le Bistro est aussi rouvert, cliquez ici pour plus de détails sur le Bistro de l’Île St-Bernard.

Crédits photos: ilesaintbernard.com