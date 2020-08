Un départ marin de Cap-à-l’Aigle en direction de la marina de Tadoussac

L’aventure maritime de Marcel Bouchard se poursuit, alors qu’il s’apprête à quitter Cap-à-l’Aigle en direction de la marina de Tadoussac.

C’est un vrai départ marin, alors qu’une épaisse brume flotte encore sur l’eau pendant plusieurs minutes.

Éventuellement, on aperçoit le phare de Cap-au-Saumon qui scintille au loin. Il possède de grandes valeurs historiques, architecturales et communautaires, et le site est vraiment très bien entretenu.

Le soleil commence à se montrer le bout du nez et perce finalement le ciel voilé pour nous permettre d’entrevoir la belle municipalité de Saint-Siméon et son traversier qui navigue vers Rivière-du-Loup.

L’embouchure de la rivière Saguenay, c’est toujours un spectacle quand on y arrive et heureusement, le vent est de notre côté aujourd’hui, et il pousse tranquillement le bateau vers la marina de Tadoussac.

On aperçoit même le Haut-fond Prince derrière, ce phare érigé au beau milieu du fleuve, à l’embouchure du fjord.

À la toute fin, on a la chance d’observer des bélugas qui entrent et sortent de l’eau. La « nature avec un grand N » est présente pour célébrer l’arrivée de Marcel Bouchard!

