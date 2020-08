La tente hyper versatile qui se transforme aussi en hamac

Pendant deux ans, la compagnie Owly Packs a réfléchi et amélioré l’un de ses produits les plus populaires, la tente-hamac interchangeable . Le meilleur des deux mondes, quoi!

Le but de l’équipe, c’est de créer des produits spécifiquement conçus pour nous permettre de dépasser les limites de nos aventures de plein air, peu importe nos ambitions. C’est plutôt réussi avec ce produit.

Dormir suspendu avec une vue panoramique

En gros, il s’agit d’une tente 2 places qui se converti également en hamac qui peut supporter jusqu’à 300 lbs.

Selon le mode que l’on préfère, on retrouve deux grandes portes et des parois en moustiquaire histoire d’avoir une belle vue panoramique sur les alentours et le ciel.

Facile d’utilisation et imperméable

Peu importe notre préférence, la tente et le hamac se montent très facilement, et le système d’attache de ce dernier est extrêmement simple et efficace.

Dans les deux cas, c’est assez spacieux pour que l’on passe une bonne nuit de sommeil et qu’on y accroche notre sac.

Inutile même de craindre la pluie puisque les deux types d’habitation sont imperméables via un système de drainage de l’eau en mode hamac et un abri connectable directement sur la tente.

Un investissement considérable, mais qui inclut tout

Au niveau du prix, on parle d’un investissement d’environ 400$, ce qui inclut la toile imperméable, des piquets, des arceaux, des sangles de suspension, des mousquetons, un sac de rangement cylindrique, le mode d’installation en plus de la tente-hamac.

Avec une note de plus de 4 étoiles sur 5 selon les usagers, on se doute bien que le prix en vaut la peine.

Le produit est disponible en deux variations de couleur, soit orange ou camouflage.