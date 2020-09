Les meilleurs sites pour trouver un chalet à louer pour vous reposer

Envie de trouver le chalet de vos rêves où aller vous reposer cet automne ou durant les vacances d’hiver? Guidevacances.ca vous dévoile sa liste de sites web coup de cœur pour vous aider à orienter vos recherches.

Évidemment, depuis que le gouvernement nous a demandé d’éviter tous les voyages non essentiels jusqu’à nouvel ordre pour freiner la propagation de la covid-19, notre province est devenue la destination chouchou de l’année.

Ça implique qu’il faut non seulement commencer à faire ses recherches le plus tôt possible, mais également qu’il faut les faire sur plusieurs plateformes pour avoir de meilleures chances de trouver quelque chose.

Airbnb, l’incontournable

Difficile de parler de plateforme de locations sans penser à Airbnb. Depuis plusieurs années, l’entreprise est utilisée et appréciée par des milliers de Québécois.

En plus, la compagnie a démontré à quel point elle prenait les recommandations de la santé publique au sérieux.

Non seulement c’est maintenant interdit d’organiser des fêtes dans les logements loués via sa plateforme, mais un guide de nettoyage en profondeur adressé aux hôtes peut être téléchargé gratuitement depuis leur site internet.

WeChalet, une création de chez nous

Cette création québécoise est bien pratique, surtout lors des temps plus achalandés comme l’hiver en temps de pandémie.

En effet, les calendriers du site de WeChalet sont synchronisés avec les autres sites où un même chalet est affiché. Résultat, terminé les complications inutiles au moment de réserver!

À l’heure d’écrire ces lignes, plus de 570 maisons, condos et chalets sont à louer en nature. C’est un nombre moins significatif que ce que l’on trouve sur Airbnb, mais elle n’a rien à lui envier.

ChaletsauQuébec.com, pour louer sans se casser la tête

La plateforme de ChaletsauQuébec.com propose plus de 3000 chalets dans toutes les régions du Québec.

On a accès à beaucoup d’information pertinente qui nous aide à faire un choix éclairé. Par exemple, les services inclus, les règlements, les activités environnantes, un comparatif des prix de location à la nuit, à la semaine, etc.

En plus, il y a un bouton « Offre Spéciale » qui montre les rabais du jour, à voir absolument avant de réserver sur le site de ChaletsauQuébec.com!

Chaletsalouer.com, parfait pour les indécis

Contrairement à la plupart des plateformes, le site de Chaletsalouer.com permet de faire une recherche à partir d’un lieu général plutôt qu’une ville en particulier.

Ça permet de voir les offres de manière plus globale. On n’a qu’à entrer les critères que l’on recherche, et une sélection apparaît aussitôt.

Il y a également une section « Aubaines » avec des offres plus alléchantes les unes que les autres. Difficile de dire non à ça!

Glampinghub, pour un séjour inédit

Si vous ne trouvez aucun chalet qui vous interpelle, c’est peut-être le moment pour essayer l’un des nombreux hébergements insolites offerts sur la plateforme.

On y retrouve des tipis, des yourtes, et même des maisons dans les arbres!

Les habitations de glamping sont habituellement dotées d’un minimum de literie et d’équipement comme de l’eau chaude, d’électricité ou carrément un lit queen.