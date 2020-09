Dégustez un bon espresso frais, même en pleine forêt

Wacaco, c’est une entreprise qui fabrique des machines à espresso portatives qui permettent de se faire couler un bon café bien frais partout, même en plein air.

Imaginez-vous un matin en pleine nature, où tout ce qu’il vous manque c’est un bon café fraîchement coulé plutôt que celui qui poirote depuis trop longtemps dans votre thermos.

C’est possible de toujours en avoir un sous la main, que vous préfériez les grains moulus ou les capsules Nespresso. Avec la machine de Wacaco, tout ce dont vous aurez besoin, c’est d’un peu d’eau chaude dans un thermos.

Un appareil qui tient compte de vos préférences

Bien que tous les modèles de machine à café soient portatifs, la série Minipresso a été spécialement pensée pour ceux qui veulent l’utiliser n’importe où sur le pouce.

Elle est déclinée en deux produits : le GR, qui infuse le café moulu, et le NS, qui est compatible avec les capsules de Nespresso. Ça nous donne l’embarras du choix selon nos préférences.

Toutes deux ont une tasse intégrée un réservoir de 70 ml et une pression interne de 8 bar. Le filtre de la machine qui infuse les grains moulus a quant à elle une capacité de 8 grammes.

2 minutes et c’est prêt pour être savouré

La procédure pour avoir un bon café frais est vraiment simple. D’abord, on dévisse la partie du filtre, et on remplit le panier de grains moulus ou encore d’une capsule et on la remet en place.

Ensuite, on doit faire la même chose avec la partie « portafilter » qui fait office de réservoir d’eau. On verse de l’eau bien chaude jusqu’à la ligne, puis on le revisse sur la machine Minipresso.

Une fois que tout ça est fait, on ouvre le piston en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis on pompe le café dans la tasse incluse à l’aide du bouton. C’est aussi simple que ça!

Des accessoires qui en font plus

Wacaco offre aussi plusieurs accessoires pour ceux qui ont envie d’élever leur expérience de café sur le pouce.

On peut par exemple se procurer un réservoir d’eau supplémentaire qui permet de se faire des tasses plus grandes, allant jusqu’à 100 ml. Il est compatible avec les deux modèles de machine.

Il y a également le Minipresso Kit, qui inclut non seulement le réservoir, mais aussi trois paniers-filtres avec capuchons.

On n’a qu’à les remplir de café avant de partir en randonnée et à les stocker à l’intérieur du réservoir. Parfait pour une longue aventure ou même pour partager avec ses amis!

On peut aussi se procurer un étui protecteur pour le transport ou encore un petit tapis de silicone pour faciliter la préparation ou pour le séchage des différentes pièces.

On trouve tous les produits de la compagnie Wacaco en ligne. Les machines à espresso de la collection Minipresso sont vendues entre 60 et 75$ selon le modèle qui nous intéresse.

Procurez-vous le Minipresso GR

Procurez-vous le Minipresso NS