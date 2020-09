Cette ferme propose plus de 300 variétés de courge pour en faire l’autocueillette

Vous cherchez une activité d’automne à faire en famille? Ça tombe bien, puisque La Courgerie de Sainte-Élisabeth vous propose de faire de l’autocueillette dans sa ferme composée de plus de 300 variétés de courges!

Chaque année, en moyenne 20 000 curieux se déplacent dans cet établissement de Lanaudière pour visiter leur marché, leur boutique ainsi que pour faire des provisions de cucurbitacées pour la saison froide.

Une variété de citrouilles et de courges impressionnante

Avant même de se déplacer sur les lieux de La Courgerie, suffit d’aller faire un tour sur la section « Nos variétés » de leur site internet pour voir l’étendue de leur production.

En effet, ils ont plus de 300 sortes de courges et d’autres cucurbitacées, autant les zucchinis, les citrouilles et les musquées que les étranges potirons greys.

Le parcours qu’ils ont mis sur pieds est unique au Québec, normal quand on possède le potager le plus garni en courges originales de toute la province! Une brouette et un sécateur sont même fournis par la maison.

L’activité familiale parfaite pour profiter de l’automne

Si l’autocueillette ne vous intéresse pas, c’est tout de même possible d’aller visiter les impressionnants jardins. Un parcours axé sur l’interprétation de la courge est d’ailleurs disponible.

Un circuit interactif qui allie les conseils judicieux de l’équipe de La Courgerie et votre téléphone intelligent vous permet de découvrir la culture des cucurbitacées en famille, à votre rythme.

Le parcours est ponctué de nombreuses haltes pour relaxer et prendre des photos. Si vous êtes avec des tous petits, vous pouvez même opter pour le trajet destiné aux enfants.

Une boutique gourmande qui fait saliver

Ce qui différencie La Courgerie des autres lieux de cueillette de citrouille du Québec, outre leur impressionnante variété, c’est sans aucun doute leur boutique.

Ils ont une gamme de produits parfaite pour redécouvrir les saveurs de l’automne dont les noms font déjà saliver.

Confiture de citrouille et ananas, courgettes à l’aneth et à l’ail, ketchup rouge à la courge, salsa gourmande au potiron… Juste de lire ça donne l’eau à la bouche.

Niveau prix, celui des citrouilles est calculé à l’unité, selon le format alors que celui des courges se fait au poids ou au panier. L’entrée à la ferme, elle, est tout à fait gratuite.

La Courgerie et sa boutique sont ouvertes au public les vendredis, samedis et dimanches de septembre, puis du jeudi au lundi en octobre.