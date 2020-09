Allumez votre feu de camp en un instant même si votre bois est humide

Terminé la perte de temps, allumez votre foyer ou vos briquettes de BBQ en un clin d’œil à l’aide d’un allume-feu en aérosol ultra efficace qui rehaussera vos flammes en un rien de temps.

On le sait, ce n’est pas toujours évident d’allumer son feu quand on est en camping, même si on suit à la lettre toutes les fameuses étapes pour y arriver.

Souvent, le vent et l’humidité ne sont pas de notre côté, et même si on réussit à faire apparaître quelques flammes, leur durée de vie est assez courte.

Ouvrez, vaporisez, et le tour est joué

Le principe est assez simple et explicite : suffit d’enduire le bois du foyer ou les briquettes du BBQ du produit pour que ceux-ci l’absorbent.

Quelques secondes plus tard, on l’allume à l’aide d’un long briquet ou d’une allumette et c’est parti!

Il y a une petite odeur de gaz qui peut se dégager au début, mais honnêtement, c’est loin d’être insupportable et ça ne dure que quelques instants.

Avec ça, au moins, vous aurez un beau feu qui va non seulement s’allumer très facilement, mais qui va également brûler toute la soirée, peu importe l’état des bûches!

Les allume-feux en vaporisateur WOODS, comme celui que j’utilise dans la vidéo, sont très abordables, habituellement entre 8 et 12$ et ils sont entre autres vendus chez Canadian Tire.