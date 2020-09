Un immense labyrinthe dans un champ de maïs vous attend à Rawdon

Cet automne, la ferme Guy Rivest vous accueille dans son immense champ de maïs de 6 hectares à Rawdon aménagé en immense labyrinthe de 8 km!

C’est la sortie parfaite si vous cherchez à faire une activité extérieure à la fois ludique, éducative et accessible à toute la famille, parsemée de devinettes, de charades et de jeux.

Contrairement à un parcours d’horreur, c’est le genre d’activité dont le but n’est pas de faire peur, mais plutôt de s’amuser, autant en famille qu’entre amis.

Deux parcours et des activités thématiques

La thématique du labyrinthe tourne autour des contes et légendes et propose deux circuits différents : un plus court, qui dure approximativement 20 minutes, et un plus long, qui se fait plutôt en une heure.

Si vous choisissez ce dernier, rassurez-vous, vous croiserez 2 sorties de secours sur votre chemin. L’équipe a aussi un système simple et efficace pour vous rejoindre rapidement dans les sentiers en cas de besoin.

Pendant l’automne, le site est fermé les lundis et mardis. La réservation de sa plage horaire est maintenant obligatoire par téléphone ou en ligne pour toutes les fins de semaine de la saison.

Les visites du labyrinthe peuvent être faites de 8h à 18h, mais la dernière entrée dans le champ se fait à 16h30, donc c’est mieux de ne pas arriver sur place à la dernière minute.

En plus, tout le mois d’octobre, la zone est décorée sous la thématique de l’Halloween. D’ailleurs, tous les samedis du mois, c’est possible de faire l’activité de nuit, de 19h00 à 22h30.

Une ferme qui perdure depuis plusieurs générations

La Ferme Guy Rivest, c’est une entreprise familiale de production et de transformation de petits fruits et de légumes. On peut aussi faire de l’autocueillette, la dégustation de divers produits et la visite des lieux.

Il y a une aire de pique-nique sur place, parfaite pour se reposer un peu après l’aventure dans le labyrinthe. Vous n’avez qu’à visiter leur boutique ou encore à amener votre lunch et une nappe, et le tour est joué!

Attention toutefois, puisque c’est un endroit qui se veut très familial, aucun alcool n’est accepté sur le site sous peine d’une expulsion des lieux sans remboursement.

Saurez-vous relevez les défis qui vous y attendent? 😮🌾