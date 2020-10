Un foyer au gaz abordable pour l’extérieur

Qui l’eût cru? On peut installer un véritable foyer qui fait une belle flamme de façon sécuritaire au beau milieu d’une table en bois ou sur le plancher en bois traité de la terrasse!

La compagnie Napoléon propose le PatioFlame, un prêt-à-allumer qui s’installe en quelques minutes.

Disponible en version gaz propane ou gaz naturel, il suffit de le relier au gaz et de l’allumer avec un briquet ou une allumette.

On ajuste l’intensité avec une valve fournie avec le foyer.

La flamme est belle et monte facilement à 24 pouces/60 cm à la puissance maximale.

Côté chaleur, c’est surprenant! Le foyer développe 60 000 BTU. Certains soirs, on doit réduire le volume de gaz avec la valve, car on a trop chaud!

Ne vous fiez pas à la beauté

Ce foyer est beau, fait d’acier inoxydable et ne génère aucune chaleur en dessous. On peut donc le placer sur presque toutes les surfaces sans crainte.

Comme il ne vient pas dans un meuble, il est super abordable. On n’achète que le foyer et non le fla-fla autour.

Dans votre magasinage, surveillez toujours le nombre de BTU, c’est ce qui explique souvent le bas prix d’un foyer extérieur. À 60 000 BTU, je suis très satisfait du niveau de chaleur que le mien génère.

Faites aussi attention aux « beaux » foyers qui viennent dans des meubles encastrés. Souvent faits en fausse pierre, en plexiglas ou autres, ils sont superbes le premier été, mais ne vieillissent pas toujours bien. Pire encore, certains sont pensés pour le climat de la Californie et n’aimeront pas passer l’hiver à l’extérieur.

Finalement, les foyers à l’éthanol sont attrayants par leur look et leur prix. Mais pensez que la chaleur sera faible. On les installe donc pour le look et non le confort et vous aurez à manipuler fréquemment l’éthanol. Calculez 3h par jour pendant 3 semaines pour 20 litres de liquide.

