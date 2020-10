Contrôlez votre chambre d’hôtel sans contact grâce à la technologie de Google

Google veut que les hôtels utilisent la technologie de son assistant vocal Nest Hub pour permettre aux clients de contrôler l’environnement de leur chambre sans avoir à toucher à tout.

Il faut avouer que c’est une bonne idée, alors que depuis le début de la pandémie, on est beaucoup plus réticent à se rendre à l’hôtel et à toucher à tout puisque c’est impossible de savoir qui était là avant nous.

Une technologie existante, mais repensée

Ça fait déjà plus d’un an que Google a mis sur le marché son Nest Hub, un assistant vocal muni d’un écran qui peut faire une multitude de choses, notamment gérer les appareils domotiques connectés.

C’est exactement cette fonction que Google essaie d’exporter à l’industrie hôtelière.

Les clients pourraient donc accéder à YouTube, écouter leur musique ou contrôler les appareils de la chambre d’hôtel comme les téléviseurs et les lumières sans avoir à toucher quoi que ce soit.

L’idée va plus loin, alors qu’on pourrait aussi simplement dire « Ok Google, demande à mon hôtel des serviettes supplémentaires » et le message serait automatiquement transmis à la réception sans même avoir eu à prendre le téléphone ou à se rendre à l’accueil.

La confidentialité des clients prise en compte

Quand on parle d’assistant vocal, c’est normal de parler de vie privée, alors que plusieurs craignent qu’on ne les enregistre ou qu’on les espionne par le biais du gadget.

Google tient à nous rassurer d’office et explique que puisque les visiteurs d’un hôtel n’auraient pas besoin de se connecter au Nest Hub, aucune activité sur l’appareil ne pourrait être liée à leur compte personnel.

Aucune demande audio n’est stockée non plus, alors que l’historique est effacé du dispositif lorsque celui-ci est réinitialisé lors de l’arrivée du prochain invité.

Aucun danger de se faire filmer, alors que les Nest Hub ne sont pas dépourvus de caméra. Pour une pleine intimité, il suffit de désactiver le micro à l’aide d’un bouton sur l’appareil.

Pour le moment, seuls quelques hôtels participent à cette initiative de Google et aucun d’entre eux n’est situé au Québec ni même au Canada.

Cependant, on se doute bien que si les clients apprécient leur expérience, un plus grand nombre d’établissements pourrait s’intéresser au projet et éventuellement l’implanter.