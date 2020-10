Comment jouer au Scrabble en ligne 100% gratuitement

Jouez gratuitement au Scrabble en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce au site Internet Scrabble Club. Vous y trouverez une communauté de membres qui aime jouer au Scrabble.

Niveau jeu en ligne, c’est incontestablement l’un des plus populaires de sa catégorie puisqu’il est ludique, extrêmement simple, et parce qu’on n’a pas besoin d’attendre après quelqu’un d’autre pour y jouer.

Je me souviens, petit, je m’y amusais déjà avec ma famille. Aujourd’hui, on peut encore s’adonner à ce jeu, mais cette fois-ci, en ligne et surtout gratuitement!

Comment faire une partie de Scrabble en ligne

Cliquer sur le bouton Chercher une partie pour se faire automatiquement assigner un partenaire.

Sélectionner le bouton Parties proposées pour visualiser toutes les demandes disponibles et en joindre une.

Pour faire une partie avec un joueur en particulier, un ami par exemple, inscrire match + le nom d’utilisateur dans la barre de commande.

Une plateforme tout en simplicité

L’allure du site web n’est peut-être pas des la plus moderne, mais l’important c’est qu’on puisse y jouer au Scrabble en quelques clics à peine.

On doit d’abord se créer un compte à partir de son adresse courriel ou de son compte Facebook, mais ça ne prend que quelques secondes. Une fois celui-ci confirmé, on peut directement se mettre à jouer.

Pour lancer une partie, le site nous jumelle avec un autre joueur qui accepte de faire une partie contre nous selon des paramètres que l’on a fixé, comme la durée de la partie par exemple.

Visuellement, c’est comme la version de table : on voit nos lettres, on les place sur une plaquette de jeu virtuelle et on est minuté selon des réglages que l’on a préétablis.

Si on est bloqué, on peut appuyer sur l’onglet aide qui nous propose des listes de mots, un dictionnaire en ligne à télécharger ainsi qu’un vérificateur de termes et d’expressions.

Ça vous dit d’essayer? Rendez-vous sur Internet Scrabble Club pour une petite partie!