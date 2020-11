Découvrez ce site 100% québécois de jeux en ligne amusants et gratuits!

Le site québécois de jeux JeuxID.com propose une cinquantaine de jeux que l’on peut jouer sur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent dans le confort de chez soi.

Il s’agit d’une création de David Allard, un amateur de jeux de Trois-Rivières qui voulait d’abord divertir sa famille et sa mère. Avec plus de 54 jeux amusants proposés par JeuxID, on peut dire que c’est mission accomplie!

Les sources de divertissements sont peut-être nombreuses sur le web, mais avec la pandémie et le confinement, on est constamment à la recherche de nouvelles sources de distraction. C’est le moment idéal pour se lancer dans cet univers.

Soutenir un projet de chez nous

On y trouve principalement des jeux de réflexions axés sur des mots, tel que le bonhomme pendu, ou des jeux-questionnaires de connaissances générales.

À la création d’un compte, on peut jouer gratuitement 3 parties par jour. Aussi, tant que le confinement dure, chaque nouveau joueur reçoit 15 jours de parties quotidiennes illimitées lors de son inscription gratuite.

Étant donné que c’est un projet tiré à bout de bras par une seule personne, on peut également devenir un membre or et jouer de façon illimitée monnayant un abonnement mensuel.

David Allard fait d’ailleurs tirer des prix pour remercier les gens qui ont décidé de s’abonner, comme des cartes-cadeaux ou des abonnements OR, par exemple.

C’est vraiment un beau petit site à découvrir seul ou en famille pour passer le temps tout en soutenant un projet 100% québécois.

Visitez le site de JeuxID par ici!