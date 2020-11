Découvrez le marché de Noël virtuel signé Idée Cadeau Québec

La compagnie Idée Cadeau Québec a mis sur pied un marché de Noël virtuel 100% axé sur l’achat local, un enjeu important pendant la période des fêtes, spécialement en ce moment, durant la pandémie.

Alors que certains marchés de Noël s’installent tranquillement au Québec, celui proposé par Idée Cadeau Québec ne demande pas de sortir de la maison et d’affronter les vents qui se font de plus en plus froids.

Des dizaines d’artisans, d’entrepreneurs et de créateurs québécois

Le marché de Noël virtuel proposé est sans artifice. Même Idée Cadeau Québec le dit : « Ici, pas de neige féerique ni de vin chaud. »

On se concentre plutôt sur les dizaines d’entreprises locales présentes, classifiées selon diverses catégories pour tous les goûts :

Le coin des enfants;

Alimentation et alcool;

Maison et décorations;

Soins et détente;

Mode et bijoux.

Au total, c’est un peu moins de 80 artisans qui sont proposés. Il ne nous reste qu’à cliquer, découvrir, commander et nous faire livrer à la maison. Même pas besoin de sortir!

Si on n’est pas trop inspiré et qu’on n’a pas envie de se balader de site en site avec l’espoir de tomber sur la perle rare, on peut consulter la section Guide Cadeaux de Noël qui met de l’avant les produits coup de cœur de l’entreprise.

Explorez le marché virtuel de Noël par ici!

Plutôt envie de la section Guide Cadeaux de Noël? C’est ici!