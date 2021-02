Trois vins pour notre fondue au fromage

Cette semaine, on se fait plaisir avec une recette de fondue au fromage des plus délicieuses et trois accords vins en harmonie avec ce plat hivernal si réconfortant. Je vous propose donc deux blancs et un rosé, dont un vin sans alcool pour les courageux qui font leurs 28 jours d’abstinence.

Vin rosé, 750 ml

Allemagne

Code SAQ: 13992977

Prix: 11,70$

De couleur rose, avec des saveurs de fraise, de pêche, de melon d’eau et de framboise, on pourrait facilement s’imaginer boire ce vin désalcoolisé cet été autour de la piscine. Mais il se prête aussi bien à un accord avec une fondue au fromage, en raison de son côté rafraîchissant qui rincera la bouche. Son côté fruité, sa belle acidité et sa note finale à peine sucrée le prédispose à des fromages champêtres de type chèvre. Avec la recette de fondue de la semaine qui inclut aussi ce type de fromage, ce sera un vrai délice! Joli accord avec les coquilles Saint-Jacques ou les crevettes cocktail aussi.

Vin blanc, 750 ml

Canada, Ontario

Code SAQ : 10745532

Prix : 18,45$

Un riesling sec qui nous vient d’un vignoble pionnier de la région péninsulaire du Niagara. En bouche, ce vin se démarque par des notes de poire, de pamplemousse, de gingembre et d’ananas, auxquelles s’ajoute des notes herbacées. Son aspect vivifiant en fait le compagnon idéal des fromages de chèvre, et pourquoi pas, des fondues au fromage? On aime son côté exotique, son élégance et son caractère fringuant. Avec la fondue aux deux fromages de notre recette, on a ici, le meilleur des deux mondes. Le vin rafraîchit après une bouchée onctueuse et son côté fruité ira de pair avec les notes animales du fromage de chèvre. Un autre joli accord met et vins composé de produits 100% canadiens!

Vin blanc, 750 ml

Autriche, Burgenland

Code SAQ: 13632066

Prix: 15,15$

Pour toutes vos fondues au fromage, on vous suggère ce vin blanc sec de la région du Burgenland en Autriche. «Le Baiser», nom du tableau reproduit sur l’étiquette, est une création du célèbre peintre autrichien Gustav Klimt. Le Grüner Vetliner, cépage local avec lequel est fait ce vin, est le compagnon idéal pour le fromage à fondue, mais encore plus pour la fondue au fromage de chèvre. Son côté frais et vivifiant tranchera de façon élégante avec l’onctuosité de notre fondue. Ce vin aromatique d’où s’exhibent de jolies notes de fruits exotiques (pamplemousse, ananas) et de pomme verte s’accordera parfaitement à vos fondues festives au fromage.

Recette

Pizzas «keto» roulées à la saucisse

Ces savoureuses pizzas roulées sont sans gluten, approuvées par le régime cétogène et faibles en glucides.

Portions: 12

Ingrédients

Garniture à la saucisse

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

345 g (12 oz) de bœuf haché maigre

2 gousses d’ail, émincé

1/2 c. à thé (2,5 ml) chacun de sel, de poivre et d’assaisonnement à l’italienne séché

1/4 c. à thé (1,25 ml) chacun de graines de fenouil, de paprika fumé et de flocons de piment fort

Pizzas roulées

2/3 tasse (170 ml) de farine de noix de coco

1/2 tasse (125 ml) de fromage parmesan râpé, divisé

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte

3/4 c. à thé (4 ml) de gomme de xanthane

1/4 c. à thé (1,25 ml) de sel

115 g (4 oz) de fromage à la crème nature en brique, à température ambiante

3 tasses (750 ml) de fromage mozzarella râpé, divisé

2 œufs, battus

1 tasse (250 ml) de tomates égouttées en purée (passata), divisées

3 c. à soupe (45 ml) de pâte de tomates

1/4 tasse (60 ml) de basilic frais ciselé, divisé

Préparation

Garniture à la saucisse

Préchauffer le four à 375°F (190°C). Faire chauffer l’huile dans une poêle à feu moyen; cuire le bœuf haché avec l’ail, le sel, le poivre, l’assaisonnement à l’italienne, le fenouil, le paprika fumé et les flocons de piment fort de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que la viande soit dorée et bien cuite. Laisser refroidir complètement. Dans un bol, mélanger la farine, 1/4 tasse (60 ml) de parmesan, la poudre à pâte, la gomme de xanthane et le sel, puis réserver. Dans un bol allant au four à micro-ondes, combiner le fromage à la crème et 2 tasses de mozzarella. Chauffer de 1 à 2 minutes au four à micro-ondes à puissance moyenne, en mélangeant toutes les 30 secondes, jusqu’à ce que le mélange soit fondu. Incorporer immédiatement le mélange de farine et les œufs et bien mélanger. À l’aide de vos mains mouillées, mélanger la pâte. Façonner un disque. Entre 2 feuilles de papier parchemin, abaisser la pâte en un rectangle de 15 x 9 po (38 x 23 cm) d’environ 1/4 po (5 mm) d’épaisseur. Mélanger les tomates, la pâte de tomates et la moitié du basilic. Verser la moitié de la sauce sur la pâte abaissée. Garnir du fromage mozzarella restant, de la garniture à la saucisse et du restant de parmesan. En partant d’une extrémité moins large, rouler fermement en forme de bûche. Couper en 12 morceaux. Déposer les rouleaux, couchés à plat, dans un plat de cuisson huilé de 9 po (23 cm). Enfourner de 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce que les pizzas soient dorées et fassent des bulles. Parsemer du reste du basilic. Réchauffer le reste de la sauce dans une petite casserole. Servir les pizzas chaudes ou à température ambiante, accompagnées de la sauce.

Note: La gomme xanthane peut être remplacée par la fécule de maïs.

Recette fournie par les Producteurs d’œufs du Canada du site web lesoeufs.ca