Des accords de terroir italien

Cette semaine, je vous suggère des vins italiens de trois régions bien différentes, toutes situées au nord du pays. Ce sont des accords de terroir avec notre délicieuse recette de la semaine de boulettes de ricotta sauce aux tomates. Buon Appetito!

Tacchino Dolcetto Di Ovada 2013

Vin rouge, 750 ml

Italie, Piémont

Code SAQ : 13677336

Prix : 20,50 $

La semaine passée, je vous présentais un vin de dolcetto, un cépage cultivé principalement dans le Piémont, moins connu ici. Si vous avez aimez le style de ce vin, vous aimerez aussi celui-ci. D’une teinte violacée foncée, il se révèle en bouche assez charnu avec une acidité bien balancée. Il dévoile d’élégantes notes de fruits noirs, de réglisse, d’amandes et d’épices. Selon la tradition vinicole, les dolcetto sont rarement ou très peu vieillis en barriques. Il pourrait donc s’avérer un peu corsé car les tanins n’ont pas été assouplis suffisamment par le bois. Carafé une bonne heure et rafraîchit (autour de 16-17 degrés), il épousera bien l’acidité de la tomate du plat et tiendra tête aux généreuses boulettes de ricotta.

Sartori Merlot

Vin rouge 750 ml

Italie Vénétie

Code SAQ : 133140

Prix : 10,90 $

Un autre italien, qui nous vient de Vénétie cette fois. C’est une région où on produit d’excellents amarone, valpolicella et ripasso. La maison Sartori est d’ailleurs reconnue pour produire de bons vins de ces appellations. Dans ces cuvées, les cépages autochtones dominent. Alors un vin comme celui-ci, fait de 100% merlot, a de quoi surprendre. De surcroît le vin est bio. Il faut dire que la maison Sartori s’était déjà convertie à ce type d’agriculture en 2003. Ce merlot est, ma foi, très plaisant pour le prix. Fruité et gouleyant, il reste un vin léger qu’on a envie de boire un vendredi soir sans trop se casser la tête et qui ira, lui aussi, à merveille avec notre recette de boulettes de ricotta.

Attems Pinot Grigio Friuli 2019

Vin blanc, 750 ml

Italie, Frioul-Vénétie Julienne

Code SAQ : 11472409

Prix : 18,95$

Pour ceux qui ont plutôt envie de blanc, sachez qu’il est très possible d’en boire avec un plat à la sauce tomate, tout en respectant l’accord. L’important, c’est de trouver un blanc qui a une certaine acidité pour rejoindre celle du fruit et une bonne intensité pour tenir tête à ses saveurs prononcées, comme cet élégant pinot grigio qui nous vient du Frioul. Un type de vin avec une énergie particulière : vif, frais et joyeux ! On peut très bien l’imaginer avec une salade niçoise ou un poulet grillé au citron, mais l’accord avec la ricotta et la tomate fonctionne très bien. Il mettra même en valeur ses belles notes de pêche, de citron, d’orange et de noisettes.

Boulettes de ricotta sauce aux tomates

2 portions | Préparation : 20 minutes | Cuisson : 20 minutes | Temps de repos : 40 minutes

Ingrédients

300 g de ricotta bien égouttée

100 g de pain rassis (environ 3 tranches)

2 œufs

3 c. à table de parmesan râpé

3 c. à table de pecorino romano râpé (ou 3 c. à table de parmesan râpé supplémentaires)

Une grosse pincée de mélange d’herbes à l’italienne Favuzzi(à ajuster selon les goûts)

Une demi-bouteille de passata Favuzzi

Huile d’olive extra vierge Modérée Favuzzi

10 feuilles de basilic frais

Une demi-gousse d’ail + 1 gousse d’ail

Sel

Préparation

À l’aide d’un mélangeur, réduire le pain en chapelure très fine avec la demi-gousse d’ail. Dans un bol, mélanger la ricotta avec la chapelure, ajouter les fromages, les œufs et le mélange d’herbes, puis assaisonner de sel. Laisser reposer la préparation au frigo au moins 30 minutes. Façonner les boulettes de ricotta, les rouler dans la farine, puis les déposer dans une assiette bien farinée. Remettre au frigo et laisser reposer encore 10 minutes. Entre-temps, préparer la sauce tomate. Dans une casserole, faire dorer l’ail dans l’huile; dès qu’il est coloré, le retirer et ajouter la passata. Ajouter du basilic frais et rectifier l’assaisonnement avec du sel; faire cuire la sauce à feu vif environ 3-4 minutes, ajouter les boulettes de ricotta, réduire à feu doux et laisser cuire environ 10 à 15 minutes sans jamais retourner les boulettes, mais en les nappant de temps en temps d’un peu de sauce. Servir ce mets chaud ou tiède, saupoudré de parmesan râpé.

Par : Margherita Romagnoli