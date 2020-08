L’esprit créatif des Montréalais ne se trouve jamais bien loin. La preuve: plus de 200 œuvres colorent les façades de la ville. Près d’un parc, d’une station de métro ou à l’intersection de deux artères achalandées, il suffit de parcourir les rues de son quartier ou d’ailleurs pour contempler le talent de ces artistes urbains. Tour d’horizon des fresques qui mettent en valeur des lieux ou honorent des personnalités marquantes dans le Sud-Ouest.

Héritage musical

Trois murales soulignent la place du jazz dans la Petite-Bourgogne, qui était surnommée le «Harlem du Nord» dans les années 1920. Le quartier a vu naître des grands noms de ce genre musical provenant du Sud des États-Unis tels qu’Oscar Peterson et Oliver Jones. Deux fresques leur rendent hommage, l’une sur la rue des Seigneurs et l’autre sur l’avenue Lionel-Groulx. Sœur aînée d’Oscar Peterson et enseignante d’Oliver Jones, Daisy Peterson est aussi honorée par les artistes de MU sur la façade des habitations Îlots Saint-Martin, sur la rue Saint-Jacques.

Colorer les abords de Turcot

Les quartiers aux alentours de l’échangeur Turcot s’embellissent aussi grâce au travail des muralistes. L’œuvre Coexistence s’inscrit justement dans la revitalisation de ce secteur en lien avec la reconstruction de cet important axe autoroutier. La murale de CASE illustre un homme qui tend la main vers la nature. Un peu plus loin sur la rue Notre-Dame, les passants peuvent contempler la murale abstraire de Nelio. Et près du parc Gadbois, sur l’école James Lyng, ils apercevront la création d’élèves et de muralistes où un lion ressurgit.

Œuvre collective

Le collectif Au pied du mur a réalisé l’une des murales les plus longues de Montréal. S’étendant sur 80 m de long et 5 m de haut, la fresque a été réalisée sur un mur de soutènement de la voie ferrée du CN, à l’intersection des rues Knox et Hibernia. L’œuvre évoque l’histoire de Pointe-Saint-Charles et honore les personnes qui ont façonné la vie de quartier.

Esprit de communauté

Artducommun a réalisé une série de trois murales dans le cadre du projet Sentier de la Bourgogne qui vise notamment un rapprochement entre les communautés culturelles du quartier de la Petite-Bourgogne. L’une symbolise la diversité religieuse et les deux autres les communautés anglophone et bengali. Les passants peuvent les apercevoir sur les rues Dominion, Terrasse Coursol et Charlevoix.

Se rappeler

Une murale orne l’une des façades de la Société de l’Alzheimer de Montréal, sur la rue Notre-Dame Ouest. Créée dans pour le 35e anniversaire de l’organisation, l’œuvre souligne que malgré la perte de souvenirs, les personnes atteintes de la maladie vivent toujours des émotions et des sensations.